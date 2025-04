Po raste cien palív prichádza prekvapivá zmena: Dvojnásobné zlacňovanie! Analytik má pre motoristov ďalšie dobré správy

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

Počas týždňa sa cenovky palív posúvali smerom nadol, dokonca dvakrát. Kým koncom minulého týždňa sa liter benzínu predával v priemere za 1,564 eura a nafta v priemere za 1,509 eura, karta sa obrátila. Prv začiatkom týždňa klesla cena palív na 1,539 eura za liter benzínu a 1.484 eura za liter nafty. Potom, koncom pracovného týždňa, prišla druhá vlna zlacňovania.

Aktuálne sa liter benzínu na čerpacej stanici Slovnaft a Shell predáva za 1,519 eura, teda o 4,5 centu menej, ako v minulom týždni. Liter nafty sa predáva za 1,464 eura, čo je rovnako, ako v prípade benzínu, medzitýždňový rozdiel 4,5 centu. Na čerpacej stanici OMV sa predáva benzín za 1,519 eura za liter a nafta za 1,469 eura za liter. Najlacnejšie naďalej tankujeme na čerpačke Orlen, a to za 1,499 eura v prípade benzínu a 1,444 eura za liter nafty.

Štatistický úrad: Ceny palív v uplynulom týždni rástli

Štatistický úrad upozornil na to, že spotrebitelia v úvode apríla nakupovali všetky druhy benzínov a nafty drahšie. Ceny benzínov stúpli v priemere o 3 centy za liter, čo predstavovalo dvojnásobný rast ako je dlhodobý priemer za posledný rok. Pohonné látky sa napriek tomu predávali lacnejšie ako pred rokom. Ako vysvetlili, ceny rástli najmä v prípade benzínu.

"Počas prvého aprílového týždňa roku 2025 cena benzínu 95 dosiahla 1,550 eura za liter, medzitýždňovo stúpla o 3 centy. Prémiový benzín (s oktánovým číslom 98 až 100) sa predával v priemere za 1,761 eura za liter, čo bolo o 2,9 centu viac ako v predchádzajúcom týždni. Cena benzínu 98 (samostatná podzložka prémiového benzínu) bola 1,762 eura, medzitýždňovo stúpla o 2,6 centu za liter" informovali na stránke.

(Zdroj: Reprofoto / Štatistický úrad)

Ako dodali, motorová nafta sa predávala za 1,493 eura, čo predstavovalo nárast o 1,4 centa. Priemerná cena prémiovej nafty sa pohybovala na úrovni 1,695 eura za liter, oproti 13. týždňu zdražela o 0,6 centu. Aktuálne sa pohonné látky predávali lacnejšie ako pred rokom, a to benzín 95 o 7,7 %, benzín 98 o 7 % a motorová nafta o 4,7 %.

Podľa štatistikov plyny zaznamenali rôzne cenové výkyvy. Skvapalnený zemný plyn LNG medzitýždňovo zlacnel o 5,8 centu na 1,754 eura za kilogram. Cena skvapalneného ropného plynu LPG bola 0,761 eura za liter, o 0,8 centu menej ako pred týždňom. Stlačený zemný plynu CNG stál 1,661 eura, o 1 cent za kilogram viac ak predchádzajúci týždeň. "Súčasne v medziročnom porovnaní bola aktuálna cena plynu LNG vyššia o 19,4 %, LPG o 8,7 % a CNG o 3,7 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával iba ekologický plyn bioLNG, medziročne o 14,2 %," uzavreli.

Analytik: Čaká nás ďalšie zlacňovanie

Spotrebitelia by sa mali pripraviť na výrazne nižšie ceny pohonných látok na čerpacích staniciach, zlacnenie by mohlo prísť až vo výške 10 až 15 centov na liter benzínu. Uviedol to v komentári Marek Nemky, analytik finančných trhov XTB. Vývoj cien podľa neho však môže taktiež ovplyvniť ďalšie USA oznámenie o clách. „Nateraz to však vyzerá, že motoristi sa môžu pripraviť na výrazne lacnejšie ceny pohonných látok,“ priblížil analytik.

(Zdroj: Reprofoto / Štatistický úrad)

Vysvetlil, že prepad cien ropy primárne prichádzal po oznámení prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti s obchodnou politikou a clami uvalenými na všetky krajiny. Síce boli tieto clá vzápätí odložené o 90 dní, ale clá vo výške 125 % na Čínu a clá 10 % na všetky krajiny zostali v platnosti, čo bude opäť vplývať negatívne na vývoj svetovej ekonomiky a globálneho obchodu. „Toto spomalenie negatívne ovplyvňuje dopyt spotrebiteľov po rope a ceny tak na tieto správy výrazne reagovali, pričom sa nachádzajú na úrovniach spred štyroch rokov,“ podčiarkol. Nemky dodal, že ďalšie oznámenia o smerovaní obchodnej politiky sú v súčasnosti dominantným fundamentálnym faktorom na trhu s ropou. Tá na tieto správy reaguje volatilne, keďže clá môžu výrazne ovplyvniť budúce smerovanie globálnej ekonomiky.

(Zdroj: Reprofoto / Štatistický úrad)

Ako tankujú naši susedia?

Ak by sme sa vybrali za hranice, zistili by sme, že väčšina našich susedov tankuje lacnejšie, ako my. Na Slovensku sú podľa portálu Tolls.eu priemerné ceny benzínu 1,55 eura za liter a nafty 1,49 eura za liter, medzitýždňovo tak cena nafty klesla o cent, benzín zdražel o 3 centy. Napríklad, liter nafty v Česku stojí 1,36 eura, liter benzínu 1,39 eura. Ide tak o rozdiel 16 centov na litri v prípade benzínu a 10 centov v prípade nafty. LPG tam stojí 0,72 eura za liter, o 4 centov na litri menej. Medzitýždňovo zlacnela nafta o 2 centy, cena benzínu sa nezmenila.

(Zdroj: Reprofoto / Tolls.eu)

(Zdroj: Reprofoto / Tolls.eu)

V Maďarsku stojí liter benzínu 1,48 eura a liter nafty 1,51 eura. Medzitýždňovo zlacnel benzín o 2 centy a nafta o 3 centy na liter. Liter LPG v Maďarsku zlacnelo o 5 centov.

V Poľsku stojí liter nafty 1,42 eura a liter benzínu 1,41 eura. LPG tu kúpime za 0,73 eura za liter. Medzitýždňovo ceny oboch palív klesli o 4 centy na litri, LPG o 2 centy. V Rakúsku stojí liter benzínu 1,52 eura, teda o 3 centy menej, ako u nás. Nafta je výrazne drahšia, za liter zaplatíme 1,53 eura. Oproti predchádzajúcemu týždňu je na rovnakej sume, nafta o cent lacnejšia.