Motorka, prívesný vozík, alebo auto? Štát opäť rozpredáva majetok: TAKTO ho získate!

Štát v pravidelných intervaloch ponúka na predaj či nájom svoj hnuteľný aj nehnuteľný majetok, ktorý je už nepotrebný. Ide však o používaný majetok, bez záruky a v mnohých prípadoch, aj s chybami či menšími technickými závadami. Tak tomu je aj teraz a v kategórii hnuteľný majetok pribudli celkovo štyri zaujímavé inzeráty. Ide o 2 autá, jednu motorku a jeden prívesný vozík, ktoré už majú čo-to za sebou. Ceny môžu byť však zaujímavé pre ľudí, ktorí narýchlo hľadajú veci v kategórii auto-moto za prijateľné ceny a s priznanými chybami. Čo teda štát ponúka a aké sú podmienky na získanie ponúkaného majetku?

Jasné podmienky

Záujemcovia, ktorí môžu byť ako fyzické, tak aj právnické osoby, majú jasné pravidlá, ktoré musia v dražbe dodržať. Svoju ponuku musia doručiť do stanoveného termínu, v zalepenej a označenej obálke, pričom cenová ponuka musí obsahovať všetky potrebné náležitosti. Musia byť v nej uvedené osobné údaje záujemcu, presná špecifikácia predmetu, kontakt a ponuka musí byť podpísaná. Ponuku vyhrá ten, kto ponkne najvyššiu cenu, nesmie byť však spriaznenou osobou s iným záujemcom.

Štát ponúka tento majetok:

1. Motocykel zn. Jawa Dandy 125 bez evidenčného čísla

"Motocykel je nepojazdný, dlhodobo odstavený, bez platnej technickej a emisnej kontroly, nie je evidovaný na dopravnom inšpektoráte, bez dokladov. Štartovacia batéria nefunkčná, stav tachometra nezistený. Možnosť využitia iba na náhradné diely," píše sa v inzeráte s tým, že sa predáva v stave, v akom stojí a leží.

Odvoz a opravu motocykla si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo po zaplatení kúpnej ceny. Primeraná cena bola určená vzhľadom na opotrebenie a skutočnosť, že motocykel nemá evidenčné číslo a je možné ho využiť len na náhradné diely.

Cena motocyklu je 300 eur, nachádza sa v garáži Okresného úradu Žilina na Ulici Janka Kráľa 4 v Žiline. Záujemcovia musia predložiť cenové ponuky do 14. apríla v uzatvorenej obálke výrazne označenej heslom: "OPK motocykel Jawa Dandy 125 - NEOTVÁRAŤ!".

2. Seat Inca

" OMV zn. Seat Inca, EČV:ZA429BN,farba biela, rok výroby 2002, stav tachometra: 80 567 km, benzín, objem motora: 1390, STK, EK neplatna. Vozidlo dočasne vyradené z premávky v Žiline. Závady: Vybitá batéria z dôvodu že sa vozidlo nepoužíva, preliačina v ľavej zadnej časti pri dverách od kufra. Obhliadka je možná v Žiline," píše sa v inzeráte.

Cena auta je 1260 eur, ponuky treba doručiť najneskôr do 21. apríla do 13:00 do podateľne SIŽP so sídlom v Bratislave, Grösslingova 5. Ponuku treba doručiť alebo poslať v zalepenej obálke s označením: "Cenová ponuka - OMV zn. Seat Inca ZA429BN- NEOTVÁRAŤ".

3. Osobné motorové vozidlo zn. Škoda Fabia 6Y

"OMV, kategória M1, zn. Škoda Fabia 6Y, EČV: BN918BY, farba: modrá metalíza, rok výroby 2007, stav tachometra nezistený, nafta, objem motora 1896 cm3, prevodovka MT/5," píše sa v inzeráte. Auto sa predáva minimálne 2500 eur, ponuky treba doručiť do 17. apríla, vozidlo ponka Okresný úrad Trenčín.

4. Príves nákladný zn. WIOLA KRAKUS KOMFORT W1

" Príves nákladný zn. WIOLA KRAKUS KOMFORT W1, EČV: BN401YD, farba: strieborná, rok výroby 2017," píše sa v inzeráte.

Vozík sa predáva minimálne za 1550 eur, ponuky je potrebné doručiť do 17. apríla. Ponuku zverejnil Okresný úrad Trenčín.

Okrem hnuteľného majetku predáva štát aj majetok nehnuteľný. Zverejnený bol napríklad:

1. Budova s. č. 17 s pozemkom v k. ú. Hontianske Trsťany

Ide o budovu s pozemkom o výmere 1270 metrov štvorcových. Na pozemku sa nachádzajú aj ďalšie drobné stavby, a to na smeti, sklad, záhradný výčap, čelné oplotenie, studňa. "Vonkajšie úpravy: Vodovodná prípojka, Kanalizačná prípojka, Plynovodná prípojka, Elektrická prípojka, Spevnená plocha, Podzemná pivnica," píše sa v inzeráte. Záujemcovia však musia zložiť zábezpeku vo výške 1000 eur, "ktorá musí byť pripísaná na účet IBAN: SK5981800000007000180074, VS: 134000182 do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk t. j. do 15.05.2025. Zábezpeka sa započítava do splatenia kúpnej ceny." Vyvolávacia cena je 70.500,00 eur, pričom záujemca musí do 15. mája doručiť na adresu správcu: Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra počas stránkových hodín Okresného úradu Nitra, pričom obálka musí byť riadne označená heslom "VEA-Budova s .č. 17 s pozemkom v k.ú. Hontianske Trsťany – NEOTVÁRAŤ!".

2. 3-izbový byt v bytovom dome so súp. č. 627 v k.ú. Mikulášov dvor v podiele 1/2, Dubník

Ide o dom s rozlohou 101 metrov štvorcových a pozemkom o výmere 194 metrov štvorcových. "Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v okrese Nové Zámky, obci Dubník, k. ú. Mikulášov dvor, LV č. 11, parcela CKN č. 17 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 194 m2 v podiele 1/2 z podielu 1/4, byt č. 772 na prízemí, číslo vchodu 627 bytového domu so súp. číslom 627 na parcele č. 17 v spoluvlastníckom podiele 1/2, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 1/2 z podielu 1/4," píše sa v inzeráte.

Cena domu je 15 390 eur, pričom záujemcovia musia zložiť zábezpeku 1500 eur, ktorá musí byť pripísaná na účet IBAN: SK5981800000007000180074, VS: 134000245 do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk t. j. do 12.05.2025. Zábezpeka sa započítava do splatenia kúpnej ceny. Lehota na predkladanie cenových ponúk je do 12. mája. Cenové ponuky treba doručiť v uzatvorenej obálke označenej heslom : "VEA-3-izbový byt v bytovom dome so súp. č. 627 v k. ú. Mikulášov dvor v podiele 1/2– NEOTVÁRAŤ!" poštou, alebo osobne do podateľne na adresu správcu: Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra počas stránkových hodín.