Zlacňovaniu je koniec: Po priaznivých týždňoch prišla na čerpacích staniciach zmena! TOTO je dôvod

Smutné správy pre motoristov, najmä tých, ktorí využívajú najmä jednú palivo. Dôvodom je, že sa po týždňoch priaznivého obdobia situácia zmenila a na čerpacích staniciach začali ceny palív rásť. Na čerpačke Slovnaft a Shell sa liter nafty predával za nezmenených 1,494 eura, no liter benzínu stúpol z 1,519 eura na 1,534 eura. Oproti minulému týždňu tak benzín zdražel o 15 centov na litri. Na OMV sa liter nafty predáva za 1,499 eura, liter benzínu za 1,539 eura. Najlacnejšie naďalej tankujeme na benzínke Orlen, a to za 1,474 eura za liter nafty a 1,514 eura za liter benzínu.

Štatistický úrad: Ceny sa nemenili

Štatistický úrad upozornil, že priemerné spotrebiteľské ceny benzínov a nafty zostali aj v 12. týždni, teda v predchádzajúcom týždni, najnižšie v tomto roku, ich ceny sa nemenili. Zastabilizované a len s veľmi miernym pohybom zostali aj ceny prémiových palív. Najpredávanejšie pohonné látky sa naďalej predávali lacnejšie ako pred rokom, a to o takmer 8 %.

"Benzíny natural 95, natural 98 a motorová nafta sa počas 12. týždňa predávali najlacnejšie v aktuálnom roku, v medzitýždňovom porovnaní ostali ceny takmer nezmenené. Motorová nafta sa v druhej polovici marca predávala za 1,480 eura za liter, liter benzínu natural 98 za 1,716 eura a za benzín natural 95 spotrebitelia platili 1,506 eura za liter," upozornili na svojej stránke štatistici.

Ako dodali, vývoj cien palív rozšírili o prémiové palivá, ktoré doteraz vo svojich štatistikách nesledovali. A to o prémiovú naftu, ale aj o 99 a 100 oktánový benzín. Kým nafta sa predávala za cenu 1,686 eura za liter, prémiové benzíny mali cenovky 1,714 eura za liter.

Avšak, plyny zaznamenali odlišný cenový vývoj. LNG, teda skvapalnený zemný plyn medzitýždňovo zlacnel o 1 cent na 1,775 eura za kilogram. Ceny ostatných plynov nepatrne vzrástli, LPG, teda skvapalnený ropný plyn na 0,773 eura za liter, CNG - stlačený zemný plynu na 1,663 eura za kilogram. "Spotrebiteľské ceny pohonných látok aj v 12. týždni zostali medziročne lacnejšie2). Aktuálna cena bola nižšia pri benzíne natural 95 o 7,9 %, pri benzíne natural 98 a pri motorovej nafte o 7,3 % ako v rovnakom období pred rokom. Priemerné ceny plynov boli medziročne vyššie a to LNG o vyše 21 %, LPG o takmer 10 % a CNG o necelé 4 %. Ekologický plyn bioLNG mal cenu porovnateľnú s vlaňajškom," uzavreli.

Analytik: Čaká nás zdražovanie

Motorové palivá už môžu v apríli a máji jemne zdražieť vzhľadom na začínajúcu motoristickú sezónu. Uviedol to Marek Nemky, analytik finančných trhov XTB. Veľkoobchodné ceny palív v Rotterdame podľa neho začali opätovne mierne rásť. „Podobný vývoj tak pravdepodobne budeme sledovať aj na maloobchodných cenách, avšak v súčasnosti nejde o potvrdenie nejakého výrazného trendu,“ priblížil. „Je však možné, že takéto lacné palivá s nami dlho nezostanú, keďže výhľadovo postupne začína motoristická sezóna, pričom najvýraznejší rast väčšinou prichádza v apríli a máji. Všetko však bude závisieť od vývoja globálnej ekonomiky a spotreby a od geopolitického rizika,“ dodal Nemky.

Ako tankujú naši susedia?

Ak by sme sa vybrali za hranice, zistili by sme, že väčšina našich susedov tankuje lacnejšie, ako my. Na Slovensku sú podľa portálu Tolls.eu priemerné ceny benzínu 1,51 eura za liter a nafty 1,48 eura za liter, medzitýždňovo sa tak cena benzínu nezmenila, nafta zdražela o cent. Napríklad, liter nafty v Česku stojí 1,38 eura, liter benzínu 1,39 eura. Ide tak o rozdiel 12 centov na litri v prípade benzínu a 9 centov v prípade nafty. LPG tam stojí 0,72 eura za liter, o 5 centov na litri menej. Medzitýždňovo klesla ceny nafty o cent, cena benzínu sa nezmenila.

V Maďarsku stojí liter benzínu 1,49 eura a liter nafty 1,53 eura. Medzitýždňovo sa cena benzínu nezmenil, nafta je o cent lacnejšia. Liter LPG v Maďarsku stojí necelé euro, medzitýždňovo sa jeho cena nezmenila.

V Poľsku stojí liter nafty 1,47 eura a liter benzínu 1,45 eura. LPG tu kúpime za 0,75 eura za liter. Medzitýždňovo sa cena nafty nezmenila, benzín je lacnejší o cent. V Rakúsku stojí liter benzínu 1,50 eura, teda o 2 centy menej, ako u nás. Nafta je výrazne drahšia, za liter zaplatíme 1,53 eura. Oproti predchádzajúcemu týždňu stúpol benzín aj nafta o 1 centy na litri.