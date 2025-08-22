Lekára Petra Liptáka oslobodili spod obžaloby v kauze výrokov počas pandémie

BRATISLAVA - Mestský súd Bratislava I oslobodil lekára Petra Liptáka spod obžaloby podanej pre prečin podnecovania. Stíhaný skutok podľa samosudkyne nie je trestným činom. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.
„Rozhodnutie súdu potvrdilo, že som sa nedopustil nijakého trestného činu,“ povedal po skončení piatkového hlavného pojednávania Peter L. Prokurátor podal proti rozsudku odvolanie, o ktorom rozhodne Krajský súd v Bratislave.
Obžaloba bola podaná pre výrok Petra L. na zhromaždení v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo v čase vyhláseného núdzového stavu v decembri 2020. „Robme všetko naopak, ako žiadajú. Zhromažďujme sa, nenosme rúška, netestujme sa, nedajme sa zaočkovať vakcínou, keď nie je záruka jej bezpečnosti,“ vyzýval vtedy nerešpektovať opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19.
Ako vyplýva z odôvodnenia oslobodzujúceho rozsudku, Úrad verejného zdravotníctva SR nemal podľa samosudkyne Mestského súdu Bratislava I právomoc nariadiť povinné nosenie rúška v súvislosti so snahou zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19. Preto nemohlo dôjsť zo strany Petra L. ani k spáchaniu trestného činu podnecovania.
„Úrad verejného zdravotníctva môže nariadiť povinnosť nosiť rúško ako pracovnú pomôcku, napríklad v nejakom výrobnom podniku, závode, ktorá slúži na ochranu dýchacích ciest pred prachom a podobne. Musí to mať však priamy súvis s negatívnymi faktormi výrobného procesu,“ zdôraznila samosudkyňa.
Skutok Petra L. zároveň podľa nej nevykazuje všetky formálne a materiálne znaky prečinu podnecovania. Obžalovaný podľa nej prišiel ako pozvaný rečník do davu, v ktorom nemala žiadna osoba prekryté horné dýchacie cesty. „Preto výzvu ,nenosme rúška‘ je potrebné chápať ako spôsob utvrdzovania konania týchto účastníkov zhromaždenia,“ poznamenala. Rovnako súd vyhodnotil aj vyjadrenie „nedajme sa zaočkovať“. Konanie obžalovaného dosahovalo podľa sudkyne len „nepatrnú závažnosť“.
Obhajoba Petra L. považuje podanú obžalobu za nezákonnú, neúplnú a nedôvodnú. Obžalovaný vyhlásil na prvom hlavnom pojednávaní, že sa cíti byť nevinný.