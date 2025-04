Huliak to už nevydržal a natočil emotívne VIDEO: Černák nemá na slobode čo hľadať!

(Zdroj: Instagram/rudolfhuliak, TASR/Lukáš Grinaj)

Huliak sa prostredníctvom videa na sociálnej sieti ostro pustil do snáh o prepustenie bývalého mafiánskeho bossa Mikuláša Černáka, ktorý je odsúdený na doživotie za desiatky brutálnych vrážd. „Prepustiť Mikuláša Černáka? To je choré!“ vyhlásil Huliak v popise videa na svojom Instagrame. A to bol len začiatok. „Vrah, mafián, popravca, čo sa priznal k desiatkam vrážd, nemá na slobode čo hľadať. Ak ho pustia, spravodlivosť na Slovensku definitívne zomrela,“ dodal.

„Nikto ma nepresvedčí o tom, že z neho niekto robí obeť doby. Zo 16-násobného usvedčeného brutálneho vraha a 36 vyšetrovaných vrážd,“ uviedol rozhorčený Huliak, ktorý sa v emotívnom prejave pustil aj do občianskeho združenia Reštart. „Prečo z neho ide robiť OZ Reštart neviniatko? Obeť doby. Kto má záujem prepustiť tohto človeka? Vládna koalícia to nie je,“ zdôraznil. „Naozaj chcú z nás urobiť banánovú republiku? Komu bude vyhovovať toto, aby sme sa museli pozerať do očí pozostalých po obetiach? Vysvetlí mi toto niekto?,“ zakončil Huliak svoj emotívny prejav.

Rozhodovať sa bude v máji

Práve občianske združenie Reštart-nový život podalo návrh na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia. Černák na verejnom zasadnutí povedal, že vo väzení je dlhé roky pod drobnohľadom a absolvoval aj viaceré resocializačné kurzy. Denne podľa vlastných slov prichádza do kontaktu s odsúdenými od sýkorovcov, pápayovcov a ďalších skupín.

"Neriešime už 90. roky, neriešime nenávisť. Každý normálny, kto nie je psychopat, si uvedomí, že to bolo zlé obdobie, naše zlé rozhodnutie a s tým sme sa museli nejako vysporiadať. Boli obete, to nespochybňujem," podčiarkol s tým, že neskoršou spoluprácou s orgánmi činnými v trestnom konaní sa chcel vyrovnať s vlastnou trestnou minulosťou. "Nikdy som nežiadal žiadne benefity za svoju spoluprácu," dodal.

Senát okresného súdu odročil konanie o návrhu na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia po vypočutí znalcov z odboru psychológie a psychiatrie na 20. a 22. mája.