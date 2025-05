Hlinov trik proti medveďom pobavil ministra! Fľaškou si mal búchať po hlave, odkázal mu Huliak

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Getty Images)

Hlina vo svojom príspevku uviedol, že v Štiavnickej a Jánskej doline, za hustej hmly, mal miestami strach. „Budeme si musieť s medveďom uzavrieť ‚dohodu‘, aby sme sa v horách pomestili. Zdá sa však, že sa nepomestíme – ale armádu by som na ne neposielal,“ dodal poslanec.

Na Hlinovo video posmešne zareagoval minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, ktorý je známy svojou vášnivou záľubou v poľovníctve. „Zaujalo ma video nášho politického truhlíka, ktorý ovláda všetko, všade bol a ku všetkým témam na Slovensku sa vie vyjadriť - pána Hlinu. Tou fľaškou by si nemal búchať po kolene, ale po hlave. Búchanie dvoch dutých nádob o seba by určite vydávalo omnoho silnejší zvuk a medveď by to určite aj ďalej počul,“ uviedol Huliak sarkasticky.

Armáda v horách?

Napriek ironickým poznámkam sa minister Huliak s Hlinom v jednom bode zhoduje – nepovažuje za vhodné využívať armádu na zásahy proti medveďom. Namiesto toho navrhuje využiť tri milióny eur, ktoré boli minulý rok vyčlenené z rozpočtu na tento účel. Podľa Huliaka by sa tieto prostriedky mohli využiť na zazmluvnenie poľovníkov ako dobrovoľných členov zásahových tímov.