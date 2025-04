SNS na májovú schôdzu podáva návrh na čiastočné zrušenie transakčnej dane

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Doteraz sme rokovali s koaličnými partnermi o tom, aby sme na tejto schôdzi spoločne podali návrh, ktorý pomôže tým, ktorých to najviac likviduje. Keďže sme nemali odozvu a nemôžeme sa spojiť s opozíciou, podávame ho ako politická strana hneď, ako nám to zákon umožňuje, na májovú schôdzu,“ priblížil Danko. Dodal, že ak s návrhom koaliční partneri nepomôžu, do druhého čítania by sa mal dostať v septembri, transakčná daň pre živnostníkov a malé firmy by tak mohla byť zrušená až od 30. októbra.

SNS je presvedčená, že treba zrušiť celú transakčnú daň

Podľa Danka pri zostavovaní rozpočtu na tento rok vytvorili rezervu vo výške 485 miliónov eur, z ktorej by mohlo byť zrušenie transakčnej dane pre vybrané subjekty kompenzované. Danko prízvukoval, že SNS je presvedčená, že treba zrušiť celú transakčnú daň. „Je nutné, aby sme zatlačili v prvom kroku na zrušenie transakčnej dane pre malé firmy s obratom do 100.000 eur a živnostníkov. A v druhom kroku, keď sa bude zostavovať štátny rozpočet na rok 2026, vás chcem v mene SNS ubezpečiť, že ak budeme pri tom, budeme požadovať zrušenie celej transakčnej dane ku koncu tohto roka,“ dodal predseda SNS.

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) vzápätí na sociálnej sieti avizovala, že návrh Danka na čiastočné zrušenie transakčnej dane v parlamente podporí. „SaS je za úplné zrušenie transakčnej dane. Andrej Danko podáva síce len čiastočné zrušenie, ale podporíme aj to. Aj to pomôže ekonomike. A najviac by Slovensku pomohlo, ak by sa na tom Ficova vláda rozpadla,“ uviedol predseda strany Branislav Gröhling.