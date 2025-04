Predseda novej strany kritizuje transakčnú daň: Zoroslav Kollár hovorí, že na ňu doplatia najchudobnejší

Zoroslav Kollár (Zdroj: Archív ZK)

Bežní ľudia dnes na Slovensku splácajú účty za chyby všetkých politikov a vlád za posledných 35 rokov, tvrdí občianske združenie Právo na pravdu s tým, že len vlády Igora Matoviča, Eduarda Hegera a Ľudovíta Ódora za tri roky zadlžili krajinu o viac ako 20 miliárd eur. "A dnes – keď sa musí šetriť – to štát rieši po svojom: obmedzil na minimum rodičovské dôchodky, znížil rodinám daňové bonusy, zvýšil DPH a zaviedol transakčnú daň, ktorá v praxi poškodzuje slovenské firmy a domácnosti," uvádza.

Vyššie ceny pocítia aj tak ľudia

Aj keď transakčnú daň bežní ľudia priamo neplatia, cez vyššie ceny ju podľa občianskeho združenia pocítia najviac. "Hoci daň neplatí občan priamo, firmy si tieto náklady môžu premietnuť do cien svojich produktov a služieb. Výsledkom bude ďalšie zdražovanie potravín, energií, liekov aj bežných služieb. A to v čase, keď už aj bez toho patríme medzi krajiny s najvyššou infláciou v EÚ. Transakčná daň sa uplatňuje na rôzne typy platieb – aj na výplaty zamestnancov, platby dodávateľom či presuny medzi účtami tej istej firmy," píše v tlačovej správe občianske združenie Právo na pravdu. Upozorňuje, že slovenské firmy platia túto daň zo všetkých transakcií, no zahraničné firmy len z tých, ktoré si samy označia ako "slovenskú činnosť", čo umožňuje obchádzanie pravidiel a zvýhodňuje veľké zahraničné korporácie na úkor domácich podnikateľov.

Za zavedenie transakčnej dane sú podľa Práva na pravdu zodpovední politici, vláda a Ministerstvo financií SR, ktoré túto daň navrhlo. Podľa ich informácií túto daň neodporučil ani samotný Inštitút finančnej politiky – odborný útvar ministerstva, pričom výnosy z tejto dane boli údajne spochybnené ešte pred jej schválením. O tieto informácie požiadali podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a aktuálne čakajú na oficiálnu odpoveď ministerstva.

"Transakčná daň bude mať vplyv na ceny potravín a služieb pre všetkých obyvateľov Slovenska," upozorňuje Zoroslav Kollár. "Zdraženie základných výdavkov najviac zasiahne nízkopríjmové skupiny – jednorodičov, rodiny s deťmi, seniorov či zdravotne znevýhodnených. Zároveň umožňuje tým najbohatším – nadnárodným firmám – túto daň legálne obísť. Preto vyzývame vládu na okamžité zrušenie tejto nezmyselnej dane. Namiesto transakčnej dane navrhujeme zdanenie zahraničných korporácií, ktoré si z nášho štátu každý rok vyvážajú miliardy eur cez dividendy, poradenské služby, licencie či tzv. transferové oceňovanie. Ak sa toto nezmení, Slovensko zostane len kolóniou pre zisky zahraničných firiem a miestom, kde všetky účty za politikov zaplatí bežný človek. Tak, ako to tu funguje už viac ako 35 rokov. Komu sú vlastne politici a vlády zaviazané? Kto hrá podľa pravidiel bánk a zahraničných reťazcov – a nie podľa záujmov vlastných občanov? Občania Slovenska majú právo vedieť, aké dôvody vedú politikov zavádzať nepremyslené opatrenia s dopadom na ľudí namiesto toho, aby boli zdaňované veľké zahraničné korporácie," uzatvára Kollár.