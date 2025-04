Transakčná daň naďalej rozdeľuje koalíciu: Prehovoril Kamenický, odkaz pre Danka! Šéf SNS trvá na svojom

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Transakčná daň stále rozdeľuje koalíciu. Koaličná strana SNS trvá na tom, aby z nej boli vyňatí vyňatí živnostníci a malé firmy s obratom do 100 000 eur. Do konca tohto roka bude žiadať svojich koaličných partnerov, aby jej zámer prehodnotili a úplne ju zrušili. Finacmajster Ladislav Kamenický (Smer-SSD) však vídí veci inak. Jasne odkázal, že daň z finančných transakcií z dôvodu konsolidácie nemožno zrušiť. A to ani čiastočne.

Oslobodenie živnostníkov a malých podnikateľov spod transakčnej dane by podľa Kamenického znamenalo nezanedbateľný výpadok príjmov štátneho rozpočtu až do 200 miliónov eur. „Chcem vyzvať koaličných partnerov, aj v parlamente, aj vo vláde, nepomáhajme Progresívnemu Slovensku dostať sa k moci, nepomáhajme progresivizmu,“ odkázal.

Minister financií o transakčnej dani (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Zdôraznil, že daň z finančných transakcií prispieva ku konsolidácii, a to sumou 700 miliónov eur, čo je štvrtina konsolidačného balíčka prijatá na tento rok. "Chcem, aby Slovenská republika mala kvalitnejšie, lepšie verejné financie, ako sme ich zdedili, snažíme sa ich vylepšovať. Je to bolestivé. Dostali sme sa však do doby, ktorá skutočne nepraje ekonomike, ani z externého prostredia," argumentoval. "Budem mať maximálnu snahu, aby sa zlepšili verejné financie, aby sa Slovenská republika vedela financovať za prijateľných podmienok, aby sme sa nedostali do rúk veriteľov," dodal Kamenický.

Pripomenul tiež, že konsolidačný balíček, ktorého súčasťou bola transakčná daň, odhlasovali všetci. "Dnes to všetci kritizujú, lebo asi ich za to pochvália médiá. Je to lacný populizmus,“ odkázal. Šéfa SNS Andreja Danka zvlášť skritizoval za to, že transakčnú daň, za ktorú v parlamente zodvihol ruku, teraz nazýva hlúpou. Prízvukoval, že s Dankom chce mať dobré vzťahy, no baviť sa chce "na základe čísel."

Žiadna dohoda nikdy nebola

Finacmajster tiež poprel, že by medzi Dankom a ministerstvom financií vznikla dohoda. Andrej Danko totiž pred pár dňami, keď predstavil svoj nápad s čiastkovými úpravami transakčnej dane, hovoril o dohode s ministerstvom. Konkrétne išlo o zrušenie transakčnej dane pre živnostníkov a pre firmy s obratom do 100-tisíc eur. Rezort to však v reakcii oficiálne poprel. Danko následne tvrdil, že pozitívne stanovisko mal dostať od štátneho tajomníka Radovana Majerského. Kamenický však dnes poprel aj túto verziu. Majerský podľa neho nepotvrdil Dankovi žiadnu dohodu o ústupkoch na transakčnej dani.

Vyjadrenie Andreja Danka na tému transakčná daň (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

K téme transakčnej dane mal zhruba v rovnakom čase ako Kamenický tlačovku aj Andrej Danko. Ten stále trvá na svojom a verí, že transakčná daň je zle nastavená a zasiahla veľký počet ľudí. Oslobodenie živnostníkov by pritom podľa neho stálo „pár desiatok miliónov eur“.

Vyjadril sa aj na margo rokovania s Majerským. Majerský podľa neho priznal, že si úpravy v tejto dani pre isté skupiny ľudí vie rezort financií predstaviť. „Poďme nastaviť pravidlá pre veľké subjekty tak, aby bola zachovaná transakčná daň efektívne, hoci naše presvedčenie je, že by mala byť úplne zrušená ku koncu kalendárneho roka,“ upresnil. V rámci konsolidácie by podľa neho mohol štát získať peniaze efektívnejším nástrojom, a to napríklad prenosom daňovej povinnosti v stavebníctve, ktorá by zabránila daňovým podvodom, či znižovaním nákladov na zbrojenie.

Napriek tomu, že dohodu s ministerstvo financií nemá, stále je optimistický, dohodnúť sa chce v koalícii. „Budeme viesť dialóg s koaličnými partnermi, ak sa pýtate na legislatívny proces, keďže sme nechceli zradiť koalíciu, podali sme to na májovú schôdzu, keď by mohlo prebehnúť prvé čítanie. Súčasne sa bude tvoriť rozpočet na rok 2026 a bude priestor na takéto opatrenia a možno aj ministerstvo financií uzná, že napríklad opatrenie prenosu daňovej povinnosti, ako je v stavebníctve, ušetrí štátu obrovské peniaze,“ uzavrel Danko.

Na rozdiel od koalície opozičné strany avizovali, že by Dankov návrh podporili - na jeho stranu sa postavilo hnutie Slovensko, Progresívne Slovensko aj SaS.