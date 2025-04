Slovenská politika je naruby: Dankovi prichádza na pomoc ďalšia opozičná strana! Karty zamiešal aj Pellegrini

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Transakčná daň platí len dva týždne a už to stihla schytať skoro z každej strany, vrátane tých, ktoré by ste na začiatku netipovali. Najnovšie sa ozval prezident Peter Pellegrini, ktorý tvrdí, že by sa mala zrušiť a to aj napriek tomu, že len pred pár mesiacmi jej zavedenie podpísal. Ešte pred prezidentom sa proti nej postavila koaličná SNS. Šéf národniarov Andrej Danko ju chcel najskôr rušiť, neskôr hovoril aspoň o čiastkových úpravách. Zatiaľ, čo z koalície dostáva vlažné alebo záporné odpovede, opozícia je ochotná v tomto prípade priložiť ruku k dielu a pomôcť mu.

Dankov boj proti transakčnej dani pokračuje. SNS cez víkend avizovala, že na májovú schôdzu predloží návrh na zrušenie transakčnej dane pre malých podnikateľov a živnostníkov. Plánovala tak urobiť už na aktuálnej schôdzi formou pozmeňujúceho návrhu k zákonu o dani z príjmov. Návrhom chce presadiť, aby boli malé firmy a živnostníci s ročným obratom do 100 000 eur od transakčnej dane úplne oslobodení. V koalícii pre to však nenašiel podporu. „Oslovili sme koaličných partnerov s iniciatívou pozmeňujúceho návrhu k otvorenému zákonu o dani z príjmov, no keďže ku dohode nestihlo dôjsť, podáme vlastný návrh, kde nepotrebujeme podpisy koaličných poslancov a budeme iniciovať zmeny v zákone o transakčnej dani,“ skonštatoval predseda národniarov Andrej Danko.

SNS mrzí, že podporu pre svoj návrh nenašla už na tejto schôdzi. Deklarovala však, že zostáva otvorená vecnej diskusii s ostatnými koaličnými stranami.

Opozícia je tentokrát na Dankovej strane

Pomoc by však Danko mohol netradične nájsť v opozícii. Tí totiž tentokrát s Dankom súhlasia a chcú mu podať pomocnú ruku. Hnutie Slovensko Igora Matoviča ešte cez víkend SNS odkázalo, že by podporilo návrh SNS na zrušenie transakčnej dane pre malých podnikateľov a živnostníkov. Dnes sa k nim pridala aj najsilnejšia opozičná strana Progresívne Slovensko. Progresívci sú ochotní dopomôcť aj k tomu, aby Danko mohol predložiť pozmeňujúci návrh už na tejto schôdzi. „Sme pripravení urobiť všetky kroky v Národnej rade k tomu, aby tá daň bola zrušená. Ak Andrej Danko nemá dostatok podpisov poslancov, aby mohol podať pozmeňovací návrh, my mu tie podpisy ponúkame a potom, samozrejme, aj hlasy za zrušenie tej transakčnej dane,“ povedal šéf PS Michal Šimečka na tlačovej konferencii. Vyzval prezidenta Petra Pellegriniho aj Danka, aby konali a „nevyhovárali sa“, že zrušiť daň nejde. „Ponúkli sme aj obrovské množstvo možností, ako usporiť namiesto tých 700 miliónov, ktoré údajne má vybrať tá daň,“ zdôraznil.

Pellegrini by transakčnú daň zrušil

Hladinu rozvíril aj prezident Peter Pellegrini. Ten odkázal, že transakčnú daň by bolo potreba zrušiť. „Daň je vždy z niečoho, je buď zo zisku, z obratu, alebo z pridanej hodnoty. Ja som vyštudovaný ekonóm, ale fakt neviem odpovedať mojim ľuďom, obyvateľom, kamarátom, ktorí sa ma pýtajú, že prečo, ak niekto posiela výplatu svojmu zamestnancovi, tak má z toho zaplatiť ešte nejakú daň, alebo keď zamestnancovi vracia preplatok na dani, že má opäť zaplatiť z toho daň,“ priblížil.

Táto daň podľa hlavy štátu nedáva nejakú ekonomickú logiku. „Myslím si preto, že ak chce štát zdaňovať vyšším spôsobom niečo, tak nech zavedie väčšiu progresivitu zdaňovania alebo zdaní nejaké ďalšie segmenty, ktoré dnes zdanené nie sú, alebo nech ich zdaní výraznejšie,“ spresnil.

„Transakčná daň ako taká mne z dlhodobého hľadiska logiku nedáva. Tiež si myslím, že by ju bolo treba zrušiť a ak by to spôsobilo problémy v štátnom rozpočte, tak ju treba nahradiť nejakou inou. Pre mňa je dnes ťažko vysvetľovať ľuďom, prečo platia transakčnú daň. Len vysvetlenie, že je to kvôli tomu, v akom stave našla vláda financie po predchádzajúcej vláde, to im nestačí,“ dodal prezident SR.

Premiér Robert Fico (Smer-SSD) na Pellegriniho kritiku transakčnej dane reagovať nechcel. "Ďalšiu otázku, prosím," reagoval na novinársku otázku dnes Fico.