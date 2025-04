NOVÉ zábery na desivý moment z Handlovej: Tieto chvíle atentátu na premiéra NIKTO predtým nevidel!

Nové zábery z atentátu na Fica uverejnila fínska televízia YLE. (Zdroj: reprofoto YLE)

HELSINKI/BRATISLAVA - Téma atentátu na premiéra Slovenskej republiky zrejme nikdy neodíde a stále bude prežívať ako nebezpečné memento pre ďalšie generácie. Na streľbu, ktorá sa v máji 2024 odohrala v Handlovej mnohí nezabudnú. Mnohí už videli aj zábery z priamej streľby miestnej regionálnej televízie, no teraz sa objavil nový záber, ktorý uverejnila fínska verejnoprávna televízia vo svojom dokumente o Slovensku.

POZOR, video nie je vhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov a slabšie povahy!

Zábery priniesla fínska televízia YLE vo svojom dokumente, ktorý mapuje udalosti na Slovensku. Nevyhli sa v ňom ani vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

Celú hrôzu pre autorov dokumentu popísala pracovníčka prievidzkej regionálnej televízie RTV, ktorá celú udalosť zachytila na kameru. Málokto však tušil, že existuje ešte jeden a nový uhol pohľadu na celý incident. Premiéra na týchto záberoch priamo vidieť v bolestiach, ktoré mu spôsobili rany niekoľkými guľkami z pištole.

Netušili, či žije, spomína redaktorka

"Povedali sme si, že si ešte natočíme odchod premiéra ako takú bodku za tým výjazdovým rokovaním vlády," osvietila v dokumente celú situáciu Dana Reindlová z regionálnej televízie RTV. "Premiér išiel, prešiel smerom k ľuďom, podal si s nimi ruku. V tom momente spomedzi tých ľudí ten strelec vystrelil, premiér sa chytil za brucho a spadol cez túto lavičku a potom sa už veci odohrávali veľmi rýchlo. Ochrankári premiéra naložili do auta a odviezli. Spacifikovali útočníka a my sme išli do našej televízie, ktorá je hneď v blízkej budove. Videli sme ešte odlietať vrtuľník, ale v tom momente sme vôbec nevedeli, či premiér žije," spomína redaktorka Reindlová na minúty hrôzy z Handlovej.