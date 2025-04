Zaskočení meteorológovia! Obdobie La Niña sa skončilo: Predpoveď na leto sa možno výrazne zmení

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Jav La Niña sa skončil. Tento klimatický vzorec, ktorý ovplyvňuje počasie po celom svete, mal tento rok veľmi krátke a nezvyčajné trvanie. Teraz nastáva neutrálna fáza, ktorá má pretrvať do jesene.

Krátke obdobie La Niñy sa skončilo. Meteorológovia sú zaskočení, pretože tento klimatický vzorec, ktorý ovplyvňuje počasie po celom svete, mal tento rok veľmi krátke a nezvyčajné trvanie. La Niña sa začala formovať na jeseň minulého roka, ale chladnejšie teploty v tropickom Tichom oceáne, ktoré ju zvyčajne sprevádzajú, sa objavili až koncom roka. Keď sa konečne objavili, udržali sa len niekoľko mesiacov. Píše o tom CNN.

Teraz podľa novej správy Národného úradu pre oceány a atmosféru (NOAA) nie je prítomná ani La Niña, ani jej opak El Niño, a nastala takzvaná neutrálna fáza. Predpokladá sa, že táto neutrálna fáza potrvá počas zvyšku jari, leta a minimálne do začiatku jesene.

(Zdroj: Getty Images)

Meteorológovia pozorne sledujú La Niñu a El Niño, pretože tieto javy ovplyvňujú globálne počasie spôsobom, ktorý je do značnej miery konzistentný a predvídateľný v dostatočnom predstihu. Koniec La Niñy však neznamená, že jej vplyv okamžite zmizne. Jej stopy môžu pretrvávať, aj keď môžu byť obmedzené jej krátkym trvaním a intenzitou.

Hrozba hurikánov

Bez jasného vplyvu El Niña alebo La Niñy nie je také jednoznačné, ako sa bude vyvíjať počasie v nasledujúcich mesiacoch, ale meteorológovia už robia predpovede. Na nadchádzajúcu hurikánovú sezónu v Atlantiku, ktorá začína v júni, nebude mať jasný vplyv El Niña alebo La Niñy, ktorý by pomohol usmerniť predpovede. Neutrálne podmienky majú v podstate 50% šancu pretrvať až do vrcholu hurikánovej sezóny, ktorá trvá od polovice augusta do polovice októbra.

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/NOAA )

La Niña zvyčajne vedie k oveľa aktívnejšej hurikánovej sezóne, zatiaľ čo El Niño má tendenciu potláčať hurikánovú aktivitu - s výnimkou roku 2023. Bez týchto výrazných vplyvov musia meteorológovia zohľadniť iné faktory. Pretrvávajúce nadpriemerné teploty oceánov a globálne otepľovanie v dôsledku emisií skleníkových plynov vedú aspoň jednu skupinu odborníkov k domnienke, že táto hurikánová sezóna bude veľmi aktívna.

Oceány sa ochladzujú mimoriadne pomaly, najmä preto, že približne 90% nadmerného tepla produkovaného spaľovaním fosílnych palív, ktoré spôsobujú otepľovanie planéty, je uložených práve v nich. Globálne teploty oceánov boli na rekordných hodnotách počas veľkej časti rokov 2023 a 2024.