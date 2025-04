Meteorológovia varujú pred búrkami: Silné prehánky, vyskytnúť sa môžu aj supercely! Tu si dávajte POZOR

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ako informuje portál iMeteo, dnes môžeme očakávať nárast búrok, pričom najlepšie podmienky pre ich vznik sú v Banskobystrickom kraji. V tejto oblasti sa predpokladajú silnejšie búrky a zrážky. Ak sa búrky vyskytnú aj na východnom Slovensku, môžeme čeliť aj supercelám, ktoré sú charakteristické silnými vetrami, intenzívnymi zrážkami a miestami aj krúpami. Naopak, západ Slovenska by mal ostať pokojnejší, bez očakávaných búrok.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy prvého stupňa pre Banskobystrický, Košický, Nitriansky, Prešovský a Žilinský kraj. V jednotlivých okresoch očakávajú meteorológovia výskyt búrok s prudkým lejakom s intenzitou až do 40 milimetrov za minútu, s nárazmi vetra 65 kilometrov za hodinu a s krúpami. „Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ spresnil SHMÚ.

(Zdroj: SHMU)

S búrkami treba rátať až do víkendu

Podľa predpovede počasia by búrky mali pokračovať aj v ďalších dňoch. Už v stredu večer k nám dorazí ďalšia vlna búrok, ktorá bude trvať až do štvrtka večera. Tiež v piatok sa očakávajú silné búrky, pričom zlepšenie počasia by malo nastať až počas víkendu.

Meteorológovia zároveň upozorňujú, že tento rok začalo teplejšie počasie skôr, čo predlžuje búrkovú sezónu. „Stačí dostatočná vlhkosť vzduchu a výraznejší pokles teploty s rastúcou výškou a môžu vznikať búrky, dokonca aj intenzívne,“ vysvetlil SHMÚ a zároveň ozrejmil, že vzhľadom na slabé výškové prúdenie sa búrky budú pohybovať veľmi pomaly, čo zvyšuje pravdepodobnosť výskytu vysokých úhrnov zrážok. „V slabom prúdení sú taktiež výraznejšie orografické efekty, t. j. stacionárne búrky na pohorí,“ poznamenal ústav.