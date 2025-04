Na Chopku chcú vybudovať novú zjazdovku: Ochranári varujú pred ekologickou škodou za milióny eur!

Na Chopku v stredisku Jasná má vyrásť nová zjazdovka Luková – Otupné (Zdroj: My sme les)

JASNÁ - V lyžiarskom stredisku Jasná v Nízkych Tatrách plánuje spoločnosť Tatry Mountain Resorts (TMR) vybudovať novú zjazdovku medzi lokalitami Luková a Otupné. Podľa ochranárov by ale výstavba znamenala vážny zásah do prírodného prostredia a mohla by spôsobiť trvalé škody na vzácnych biotopoch a lesných porastoch.