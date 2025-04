Ďalší útok medveďa: Turista vyrušil samicu s mláďatami, so zraneniami skončil v nemocnici

(Zdroj: Getty Images)

VARŠAVA - V pohorí Bieszczady na juhovýchode Poľska neďaleko slovenských hraníc v stredu medvedica napadla v lese turistu, ktorý sa priblížil k nej a jej dvom mláďatám. Muž útok prežil, no so zraneniami musel byť prevezený do nemocnice a aktuálne je mimo ohrozenia života.

S odvolaním sa na záchranárov to na svojom webe uviedla televízia TVN 24. "Mužovi sa našťastie podarilo z hroznej situácie dostať, ale bol silno pohryzený a musel byť rýchlo prevezený na urgentný príjem v nemocnici v meste Sanok," citovala stanica z komuniké záchrannej služby. Nemocnica potvrdila, že pacienta prijala a že bol po ošetrení rán hospitalizovaný. Klinika pripomenula, že obdobný prípad sa odohral len pred niekoľkými mesiacmi, a dodala, že získava určitú "špecializáciu" na tieto prípady.

Skorá jar je obdobím, keď sú medvede hladné, podráždené a mimoriadne nebezpečné, uviedla televízia. Práve v tomto období bránia svojich potomkov a územia. Stretnutie s nimi môže skončiť tragicky, poznamenala TVN 24. Pripomenula tiež rady ochranárov, že človek by nemal chodiť do lesa sám a v žiadnom prípade by sa v ňom nemal správať ticho, ale naopak by mal dávať svoju prítomnosť najavo, aby medveďa nezaskočil.

Tragédia na Slovensku

Smrť 59-ročného muža, ktorého našli v nedeľu (30. 3.) v noci pod Poľanou v okrese Detva s devastačnými poraneniami, bola spôsobená útokom medveďa. Na sociálnej sieti to v stredu potvrdilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici. „Muž mal na tele viditeľné zranenia a predbežná lekárska správa potvrdila, že podľahol zraneniam, ktoré mu spôsobil útok šelmy,“ skonštatovala polícia.

Muža s devastačnými poraneniami po útoku medveďa našli v nedeľu v noci pod Poľanou v časti Zapriechody v okrese Detva. K udalosti došlo približne kilometer od intravilánu v lesnom poraste. V reakcii na incident vláda v stredu vo viacerých okresoch vyhlásila pre výskyt medveďa mimoriadnu situáciu. Schválila aj mimoriadny zásah do populácie medveďa hnedého v počte 350 jedincov na základe správy Štátnej ochrany prírody SR.

