Mráz, silný vietor a teplotný šok! VIDEO Slovensko sa zobudilo do bieleho rána, TU napadlo 20 cm snehu

(Zdroj: Repro foto Facebook/Lovci Mrazov SK, YouTube/iMeteo.sk, Facebook/Horská služba Pieninského národného parku)

BRATISLAVA - Mráz, sneh, silný vietor a teplotný šok. Slovensko zasiahla prudká zmena počasia. Jarné počasie je preč a do krajiny sa vrátila zima. Fúka silný vietor a na viacerých miestach nasnežilo, čo spôsobilo aj problémy v doprave.

V sobotu ráno ešte bolo príjemne, s teplotami lokálne až nad +20 °C, v nedeľu sme sa zobudili do ľadového rána. Slováci zažili teplotný šok.

(Zdroj: SHMÚ)

"Vpád studeného arktického vzduchu priniesol na niektoré miesta Slovenska zimné počasie. Na severe a východe miestami nasnežilo, väčšinou do 5 cm, no na Orave, hornom Spiši a krajnom severe Prešovského kraja lokálne aj viac. Najviac snehu napadlo v tatranskom regióne - Tatranská Javorina mala dnes ráno 20 cm nového snehu," informoval v nedeľu predpoludním SHMÚ.

(Zdroj: SHMÚ)

Nedeľný sneh na Orave (Zdroj: Tip čitateľa)

Do toho je veterno a na severe aj mrzne, pričom sa tam dnes očakáva miestami aj celodenný mráz s maximálnou teplotou ojedinele až okolo -3 °C, čo je na úrovni významných aprílových dlhodobých rekordov.

(Zdroj: SHMÚ)

Ako priblížil portál iMeteo, na Lomnickom štíte klesla teplota až na -18,9 °C, na Skalnatom plese je dnes ráno -12,1 °C. Na pocit je však ešte chladnejšie, pretože vietor zosilňuje pocit chladu a teploty na pocit klesajú až k -10 °C na severe a k -6 °C na juhu Slovenska.

Do bieleho rána sa zobudili najmä obyvatelia severného a východného Slovenska, ale sneh sa objavil aj v iných oblastiach stredného Slovenska. Portál uvádza, že počas noci najvýraznejšie snežilo pod Vysokými a Nízkymi Tatrami, ale aj na východe, na sneh obyvatelia narazili napríklad na celom Liptove, pod Tatrami či pod Vihorlatom. Slabé sneženie dorazilo aj do Prešova či Košíc.

Snežilo aj na severovýchode Slovenska v obci Sulín, v okrese Stará Ľubovňa. Ako informovali na sociálnej sieti, snehu napadlo už viac ako 15 centimetrov a stále sneží pri teplote -4°C. Sneženie bude na Slovensku v nasledujúcich hodinách slabnúť.

V severných okresoch Slovenska platia aj výstrahy prvého stupňa pred snehovými závejmi. "Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov e v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozorňuje SHMÚ.

(Zdroj: SHMÚ)

Okrem snehu potrápi Slovákov aj silný vietor, ktorý už v sobotu zasiahol celé Slovensko. Výstrahy prvého stupňa však vydali meteorológovia pre zapadnú a východnú časť Slovenska, ktorá platí až do približne 18.00 h. "Ojedinele sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch)

rýchlosť 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h) s priemernou rýchlosťou okolo 12 m/s (45 km/h)," opozorňuje SHMÚ.

(Zdroj: SHMÚ)

Komplikácie v doprave

Ako informoval dopravný servis Zelená vlna STVR, na ceste II/567 medzi Pčoliným a Hostovicami je na vozovke padnutý strom, úsek je neprejazdný. Popadané stromy sú aj na ceste za Tisovcom smerom na Muráň, úsek je ťažšie prejazdný. Na horskom priechode Spišská Magura je vrstva snehu na vozovke, úsek v nedeľu ráno vodičia hlásia ako ťažko prejazdný. Sneh na vozovke je aj na horskom priechode Obručné a na horskom priechode Huty.

(Zdroj: SHMÚ)

K nehode došlo na železnici, osobný vlak zo Zvolena smerom na Hornú Štubňu narazil do stromu. Pravdepodobne to spôsobil silný vietor. „Vlak mešká pre náraz do spadnutého stromu na trati,“ informuje Železničná spoločnosť Slovensko. Nie sú hlásené žiadne zranenia v dôsledku tohto incidentu.