Odchytové zariadenia podľa My sme les nesú znaky týrania zvierat, Štátna ochrana prírody to odmieta

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Odchytové zariadenia pre medvede v blízkosti obcí Pribylina a Liptovská Kokava nesú znaky týrania zvierat. Používa ich Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR na odchyt medveďov, ktoré potrebuje označiť monitorovacím zariadením, uspať, premiestniť do inej lokality alebo eliminovať. Tvrdí to iniciatíva My sme les. ŠOP odmieta šírenie hoaxov a nepravdivých vyjadrení o údajnom týraní chránených živočíchov.