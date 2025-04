EÚ potrebuje úprimnú diskusiu o demokracii, tvrdí premiér Fico

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Európska únia potrebuje podľa predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) úprimnú diskusiu o demokracii aj o tom, čo sa deje na Slovensku a v Srbsku. Premiér to vyhlásil v stredu na sociálnej sieti. Myslí si, že orgány Únie poučujú a „šľahajú bičom demokracie“.

„Súčasne ignorujú, že vláde, ktorá bola legitímne zvolená v Gruzínsku, Západ organizoval majdan, že v Rumunsku a vo Francúzsku boli za podivných okolností odstavení favoriti prezidentských volieb. O Slovensku netreba ani hovoriť. Všelijaké čudné mimovládky financované z holandských účtov každý týždeň vymýšľajú dôvody na protesty. Táto téma doslova rezonovala na mojich stretnutiach s Radou predsedov Valného zhromaždenia OSN, ako aj s pani prezidentkou Indie,“ napísal Fico.

Srbský prezident Aleksandar Vučič je podľa neho suverénny a nepodriaďuje sa „západnému diktátu“. Čelí preto hnevu. Srbsko by sa podľa Fica stalo členom EÚ, ak by bola Únia spravodlivá. Dodal, že krajina je na to pripravená. „Členstvo v EÚ sa však pre suverénne postoje prezidenta stalo dobrým materiálom na vydieranie srbskej demokraticky zvolenej politickej reprezentácie,“ myslí si. Európskej únii odporučil, aby lídri venovali niekoľko hodín času diskusii, či sa v Únii štáty správajú demokraticky. Podľa svojich slov o tom nie je presvedčený.