Košice predstavili lokality pre nájomné byty, premiér ocenil spoluprácu s mestom

Na Jesenského má vzniknúť 133 bytov, na Popradskej 353, na Thurzovej 38 a na Clementisovej 197. Hodnota investícií má byť dokopy okolo 122,5 milióna eur. „Nie sú to holobyty, ale byty, ktoré budú zariadené, s parkovaním a so všetkým, čo k tomu patrí,“ priblížil primátor Jaroslav Polaček. Ich výstavba je plánovaná od tohto roka do roku 2027.

Dodal, že ešte tento mesiac by sa malo na mestskom zastupiteľstve rokovať o vytvorení spoločného podniku s rakúskym investorom, ktorý má byty stavať. Ďalším míľnikom je podľa neho územný plán. Verí, že sa ho podarí schváliť v závere júna. Pripomenul, že vytypovaných je viac ako desať lokalít, kde by mohli vyrásť nájomné byty podporované štátom.

Mesto vyzdvihlo aj nový stavebný zákon

Podľa premiéra sa spolupráca medzi mestom a úradom vlády ukazuje ako maximálne efektívna. „Nech je vzorovým príkladom toho, ako sa dá spolupracovať a čo sa dá dosiahnuť. To, čo som tu videl, ma veľmi uspokojuje,“ povedal Fico. Pripomenul, že každý si splnil úlohy, ktoré si stanovili na januárovom spoločnom stretnutí. Zo strany vlády spomenul napríklad novelu zákona o nájomnom bývaní či možnosť dôchodcovských správcovských spoločností investovať do projektov tohto typu. Mesto vyzdvihlo aj nový stavebný zákon.

Premiér doplnil, že v pondelok identifikovali aj ďalšie veci, ktoré budú formou uznesenia vlády riešiť v najbližších dňoch. „Ministrom dám konkrétne úlohy, aby sa to dotiahlo do konca. Už nie sme v teoretickej polohe, ale v polohe prijímania konkrétnych rozhodnutí,“ uviedol. V partnerstve s mestom Košice a rakúskym investorom by malo počas desiatich rokov pribudnúť v Košiciach zhruba 5400 bytov v rámci štátom podporovaného nájomného bývania. Prvá etapa projektu v Košiciach hovorí o 1700 bytoch, pričom v rámci jej prvej fázy sa počíta s uvedenými 720 bytmi. Ďalšie by mali vyrásť na cirkevných pozemkoch v oblasti Valalík pri novej automobilke Volvo.