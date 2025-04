Premiér sa oboznámil s postupom prác na výstavbe nemocnice v Prešove

(Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

„Hovoril som dnes na stretnutí s ľuďmi, ktorí sú zainteresovaní priamo do výstavby tejto nemocnice. Po prvé, či sú v nejakom sklze. Prvá odpoveď, veľmi pozitívna, žiadny sklz nie je taký, ktorý by niekoho vyrušoval. Po druhé som sa pýtal, že či narazili na nejaké prekážky, na ktoré môžete niekedy pri takejto stavbe naraziť. Nič špeciálne sa zatiaľ neobjavilo a veríme, že takto to bude aj ďalej. Keď som tu bol asi pred troma mesiacmi, tak v podstate sa dokončovala jama, teraz zemné práce a dnes, ako vidíte, sa končí práca na takzvanej základovej doske vrátane rôznych pilierov,“ uviedol Fico.

Pokiaľ ide o harmonogram prác, tak optimistický variant podľa Fica hovorí, že do konca roka 2026 by mala byť urobená hrubá stavba vrátane možno aj základného opláštenia. „Rok 2027 by bol určený na dokončovanie zvnútra, na vybavenie najmodernejšou technikou,“ skonštatoval. „Plánuje sa na túto nemocnicu vynaložiť obrovská suma, okolo 650 miliónov eur. Sú to zdroje, ktoré prichádzajú z kapitoly Ministerstva obrany SR, čo nám výrazne pomáha,“ doplnil Fico.

„Dnes vidíme v podstate polorozostavanú stavbu. Máme veľmi dobré pocity z toho všetkého. Samozrejme, je to na úkor nášho diskomfortu, ktorý v nemocnici momentálne máme. Už aj pred samotnou stavbou sme sa v podstate tlačili v nemocnici a dnes sme sa museli ešte viacej stlačiť. Aj pri tejto príležitosti dovoľte, aby som požiadal všetkých zamestnancov, pacientov a návštevníkov nemocnice o trpezlivosť,“ uviedol riaditeľ FNsP J. A. Reimana v Prešove Juraj Smatana.

Navýšenie počtu zamestnancov

Akútna medicína sa podľa jeho slov po dokončení presťahuje do novej budovy nemocnice. „V starých budovách, v niektorých ostane tzv. následná alebo chronická starostlivosť,“ vysvetlil Smatana s tým, že v súčasnosti majú takmer 2900 zamestnancov. Do budúcna budú potrebovať ich počet navýšiť minimálne o desať percent. „Zatiaľ práce prebiehajú presne podľa harmonogramu. Nie sme v omeškaní. Pracuje tu priemerne približne 100 ľudí denne. Zatiaľ sme robili do 18.00 h, už teraz máme osvetlenie, tak sa dá robiť do 21.00 h, aby sme to stíhali presne v tom termíne, ako máme. Držíme termín tak, aby sme v lete stavbu do troch podlaží ukončili,“ doplnil stavebný dozor Stanislav Kováč.