Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Zurab Tsertsvadze)

Zákon stanovuje, že vláda musí schváliť peňažné alebo vecné dary gruzínskym organizáciám a občanom. Porušenie tohto nariadenia sa bude trestať vysokými pokutami. Okrem toho majú zahraničné organizácie zakázané organizovať podujatia v mene gruzínskych politických strán.Vlani v novembri gruzínska vláda do roku 2028 prerušila rozhovory o členstve v Európskej únii, čo spustilo vlnu protestov. Takisto vlani bol schválený zákon, ktorý vyžaduje, aby sa organizácie financované zo zahraničia registrovali ako „zahraniční agenti“.

Prečítajte si tiež Gruzínsky zákon o zahraničných agentoch je nezlučiteľný s hodnotami Európskej únie

Začiatkom tohto týždňa schválil parlament v prvom čítaní návrh zákona, ktorý by podľa Reuters poskytol úradom široké právomoci zakázať opozičné strany. Jeho definitívne schválenie sa očakáva až po komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia koncom tohto roka.

Expremiér a miliardár Bidzina Ivanišvili, považovaný za de facto vodcu Gruzínska, opakovane obviňuje príjemcov zahraničných grantov, že sú riadení západnými tajnými službami, ktoré chcú zatiahnuť Gruzínsko do vojny s Ruskom.Hoci Gruzínsko zostáva oficiálnym kandidátom na členstvo v EÚ, jeho vzťahy so Západom sa zhoršili. USA, Británia a niekoľko európskych krajín uvalilo na najvyšších gruzínskych predstaviteľov sankcie.Predstavitelia strany Gruzínsky sen hovoria, že stále chcú, aby krajina vstúpila do EÚ, zároveň obhajujú vyvážené vzťahy s Ruskom a zachovanie tradičných domácich hodnôt.