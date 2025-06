Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Disciplinárny proces so sudkyňou Pamelou Záleskou sa má začať budúci týždeň v pondelok (23. 6.). Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejneného na webe Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Disciplinárne stíhanie voči sudkyni sa týka prieťahov v konaní.

Disciplinárny návrh na Pamelu Záleskou podala v januári predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová. Začiatkom apríla to potvrdila a ozrejmila, že o danom návrhu nebude konkrétne informovať. „Ak chceme, aby sudca nezneužíval verejný priestor a nebulvarizoval svoje disciplinárne stíhanie tým, že namiesto v pojednávacej miestnosti to bude robiť verejne, nesmiem to robiť ani ja ako žalobca,“ odôvodnila na aprílovej tlačovej besede Kosová.