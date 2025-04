Györgya Gyimesiho vylúčili z Maďarskej Aliancie! S predsedom strany si poslali ŠTIPĽAVÉ odkazy

György Gyimesi (Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Etická komisia koncom marca jednohlasne rozhodla o vylúčení niekdajšieho poslanca parlamentu Györgya Gyimesiho zo strany, informoval predseda Maďarskej aliancie László Gubík. Okrem iného pritom posúdili, že „svojimi výrokmi dlhodobo a systematicky zastáva názory, ktoré nie sú v súlade s oficiálnym smerovaním Maďarskej aliancie“. Gyimesi sa v minulom volebnom období dostal do parlamentu na kandidátke OĽANO, v roku 2023 sa s hnutím rozišiel a prestúpil do Aliancie. Podľa Gubíka, ak sa politik do 15 dní neodvolá, bude rozhodnutie o jeho vylúčení platné. „Je to osočovanie členov vlastne celej strany a programových vyhlásení, to podľa mňa netolerujú v žiadnej modernej politickej strane,“ uviedol predseda k dôvodom vylúčenia.

László Gubík (Zdroj: SITA/Bokor Tomáš)

Samotný Gyimesi na otázky denníka Plus JEDEN DEŇ uviedol, že informáciu o vyhadzove zo strany on nemá. „So stranou nekomunikujem, takže sa k tomu neviem absolútne vyjadriť,“ povedal v piatok popoludní. Gyimesi v súčasnej dobe pôsobí ako poradca ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS), čo sa mnohým jeho spolustraníkom podľa jeho slov nepáčilo. On to však vidí ako miesto, kde vie prinášať konkrétne výsledky. "A to je zrejme problém – výsledky. V strane je povýšená malosť nad schopnosti," vyhlásil pre denník. V rezorte Gyimesi radí Tarabovi v oblasti koordinácie odkanalizovania obcí na južnom Slovensku.

Z vylúčenia z Aliancie si nič nerobí. "Politickú stranu na reprezentáciu voličov nepotrebujem," dodal. Koreň konfliktu vidí v politickej budúcnosti strany. „Ja tvrdím, že samostatne sa do parlamentu už nikdy nedostanú. Potrebujeme partnera. Oni si myslia opak. A to je kameň úrazu,“ uviedol