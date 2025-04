Kľúčový kongres Saskárov, aj so Sulíkom: Gröhling hovorí o novom príbehu SaS, padlo dôležité VYHLÁSENIE!

Strana SaS má za sebou svoj 21. kongres. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Strana SaS má za sebou svoj 21. kongres. Išlo o prvý kongres pod vedením predsedu SaS Branislava Gröhlinga. SaS si na ňom zvolila nových členov do orgánov strany a oficiálne odmietla povolebnú spoluprácu s Hlasom a Republikou, po tom, čo v minulosti odmietla spoluprácu so stranami Smer, SNS a ĽSNS.

Kongres SaS sa konal v Bratislave a niesol sa v duchu novej éry strany SaS. Išlo o prvý kongres pod vedením predsedu SaS Gröhlinga. Predseda SaS otvoril kongres príhovorom, v ktorom členom hovoril o riešení problémov ľudí, alternatívach voči premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SSD) aj pevnom ukotvení v EÚ a NATO.

V príhovore členom hovoril o „novom príbehu SaS.“ Hodnotil uplynulý rok, príchod nových členov a posíl, ako aj spoluprácu so stranami v Pravicovom bloku. Gröhling kritizoval vládu Fica za zadlžovanie, dvíhanie daní, púšťanie mafiánov na slobodu, kupčenie s poslancami či klaňanie sa diktátorom.

„Slovensko potrebuje pravicovú stranu. Stranu, ktorá vie, ako naštartovať ekonomiku, rešpektuje slobodu ľudí a v zahraničnej politike chápe, že Slovensko patrí do EÚ a NATO, čo nám zabezpečuje prosperitu a bezpečnosť,“ povedal Gröhling a dodal, že SaS je protipólom politike Ficovej vlády. Zdôrazňoval, že je potrebné priniesť riešenia na nápravu krokov Ficovej vlády a avizoval kontaktnú kampaň priamo v regiónoch. Ocenil spoluprácu s opozíciou, zoskupením Pravicový blok, ako aj spoluprácu v strane. Na konci prejavu pozval na pódium poslancov z klubu SaS a košických členov SaS a poďakoval sa im za spoločnú prácu v uplynulom roku.

Opozičnú spoluprácu na kongrese potvrdil predseda PS Michal Šimečka aj člen predsedníctva KDH Tomáš Merašický, ktorí sa prihovorili členom ako čestní hostia. Šimečka vyzdvihol SaS ako skúsenú a úspešnú stranu, ktorá vie osloviť tú časť voličov, ktorých PS neoslovuje. Merašický z KDH zdôraznil dobrú spoluprácu so stranou SaS a nádej na výmenu aktuálnej vlády.

Kongresu sa zúčastnil aj bývalý predseda SaS Richard Sulík, ktorý je aktuálne čestným predsedom strany.

SaS si zvolila do Republikovej rady nových členov, a to poslanca SaS Mariána Viskupiča z Trnavy, Ľuboslava Farkaša zo Senca a Michala Uherčíka z Martina. Do rozhodcovskej komisie bol zvolený Alojz Baránik z Bratislavy a do revíznej komisie boli zvolení Ján Vaľko z Popradu a Richard Vilkus z Bratislavy.

SaS oficiálne odmietla povolebnú spoluprácu s ďalšími stranami

Členovia SaS tiež oficiálne odmietli povolebnú spoluprácu so stranami Hlas a Republika po tom, čo v minulosti vylúčili strany Smer, SNS a ĽSNS. „Oceňujem, že kongres ako najvyšší orgán strany vylúčil spoluprácu s Hlasom a Republikou. Išlo o potvrdenie našej politiky. Ak chceme vytvoriť alternatívu voči Ficovej štvrtej vláde, musí to byť len s našimi opozičnými partnermi, s ktorými nás spájajú spoločné hodnoty. A tiež musíme jasne odmietnuť korupčnú, papalášsku a populistickú politiku Smeru, Hlasu a SNS. Iba takto dokážeme Slovensku priniesť lepšiu budúcnosť,“ dodal Gröhling.