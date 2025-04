Opozícia kritizuje, že na schôdzu nezaradili správu verejného ochrancu práv o policajnom násilí

Juraj Krúpa (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Opozícia kritizuje, že koalícia neumožnila zaradiť na aktuálnu schôdzu Národnej rady (NR) SR rokovanie o mimoriadnej správe verejného ochrancu práv (VOP) o „skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním Policajného zboru (PZ)“. Juraj Krúpa (SaS) na tlačovej konferencii pripomenul, že správa poukazuje na systémové zlyhania v polícii. Koalícii podľa SaS nejde o bezpečnosť, inak by sa o správe ombudsmana rokovalo ihneď.

Správu označil Krúpa za zarážajúcu. Reflektuje podľa neho, ako sú u nás vnímané ľudské práva a ich dodržiavanie. „Táto správa ale ukazuje, že toto nie je problém, ktorý máme lokalizovaný len v jednej časti Slovenska, ale, že je to problém, ktorý máme naprieč celým Slovenskom, a bohužiaľ, aj naprieč celým Policajným zborom,“ povedal poslanec s tým, že to bol jeden dôvodov na podanie návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) ešte v novembri 2024. Pripomenul, že k debate o návrhu sa doteraz nedostali, lebo rokovanie sa odsúva. Dodal, že na dávnejšom mimoriadnom zasadnutí parlamentného brannobezpečnostného výboru vedenie polície aj minister tvrdili, že ide o individuálne zlyhanie. Správa VOP však podľa Krúpu ukazuje, že ide o systémový problém.

Zvolanie mimoriadneho výboru

Krúpa si myslí, že je opäť čas na zvolanie mimoriadneho brannobezpečnostného výboru alebo na poslanecký prieskum napríklad v Košiciach, kde v poslednej dobe došlo k viacerým incidentom naznačujúcim policajné násilie.

Exminister vnútra a poslanec Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) poukázal na to, že v správe ombudsmana sú zistenia, ktoré majú byť prerokované v parlamente. „Pokiaľ sa to nedostane do parlamentu, ťažko potom hovoriť o nejakom naozaj koncepčnom prístupe k tomu, ako sa majú riešiť tieto prípady v rámci Policajného zboru,“ povedal s tým, že Šutaj Eštok nerieši rozklad PZ ani prípady z poslednej doby, ktoré sa udiali a „kde jasne boli preukázané zlyhania jednotlivcov, policajtov, ktoré vyplynuli aj z nedostatku kontrolnej činnosti“.

Roman Mikulec (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Koalíciu nezaujíma právny štát

Šéf poslaneckého klubu PS Martin Dubéci kritizuje koalíciu, že ju právny štát nezaujíma v momente, keď je v parlamente nezávislá správa, ktorá pomenováva systematické porušovanie ľudských práv bežných ľudí. Poslanec Marián Čaučík (KDH) ocenil, že verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský je aktívny. „Je smutné, že koalícia mu nedovolí vystúpiť na pôde pléna Národnej rady,“ dodal.

Ombudsman doručil do parlamentu mimoriadnu správu, v ktorej reagoval na viaceré prípady policajného násilia v dôsledku služobného zákroku príslušníka polície. Predchádzať policajnému násiliu možno podľa jeho správy zvyšovaním povedomia o nutnosti dôsledného zvažovania pri použití akéhokoľvek donucovacieho prostriedku policajtom.