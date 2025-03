Nákazu SLAK mohol na Slovensko zavliecť veterinár, tvrdí Remišová: Opiera sa o tvrdenia maďarského agrorezortu

Farma v Plaveckom Štvrtku v okrese Malacky, v ktorej potvrdili výskyt slintačky a krívačky (Zdroj: TASR - Pavel Neubauer, TASR/Milan Drozd)

BRATISLAVA - Na farme v maďarskom Levéli, ktorá je druhým ohniskom nákazy ochorenia slintačky a krívačky (SLAK) u maďarských susedov, sa pohyboval slovenský veterinár. Upozornila na to v pondelok opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktorá sa pritom odvolala na prezentáciu maďarského agrorezortu pre Európsku komisiu (EK). Veterinár mal maďarskú farmu navštíviť niekoľko dní pred potvrdením tohto ohniska nákazy. Poslanec Alojz Hlina (SaS) ukázal na problematiku dovozu mäsa zo zahraničia, pričom upozornil, že minulý týždeň bolo do Kremnických Baní dovezené bravčové mäso z Maďarska, keďže zákaz sa na prevoz mäsa nevzťahoval.

„Maďarskí kolegovia uviedli vo svojej prezentácii Európskej komisii závažnú informáciu, že zistili, že na farme v Levéli sa 11. 3. a 18. 3. pohyboval slovenský veterinár. Zároveň tu píšu, že sa tam pohybovali aj zamestnanci zo zahraničia,“ priblížila Remišová. Od vládnych predstaviteľov preto chce odpovede, či po návšteve maďarskej farmy, kde sa podľa poslankyne už vtedy mohli nachádzať nakazené zvieratá, trasovali pohyb slovenského veterinára a či majú informácie, ktoré slovenské chovy potom tento veterinár navštívil.

Veronika Remišová (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Opätovne slovenskej vláde vytkla nedostatočné prijímanie opatrení v súvislosti so šírením ochorenia slintačky a krívačky. Podľa Remišovej už po vypuknutí nákazy v Maďarsku na začiatku marca mala slovenská vláda prijať adekvátne opatrenia, aby ľudia pracujúci so zvieratami na Slovensku nechodili na maďarské rizikové farmy a dodržiavali opatrenia, aby sa choroba nemohla preniesť na slovenské chovy.

„Je to ďalší príklad absolútneho zlyhania opatrení na začiatku po vypuknutí nákazy v Maďarsku, ktorá spôsobila preniknutie a masívne rozšírenie slintačky na Slovensku a spôsobila katastrofu, ktorú v podstate so zatajeným dychom sledujeme každý deň a modlíme sa, aby sa nešírila ďalej, pretože v Maďarsku sú to dva chovy, u nás je to päť chovov,“ uviedla poslankyňa.

Na zlyhanie opatrení upozornil aj opozičný poslanec Rastislav Krátky (Slovensko, Za ľudí, KÚ), podľa ktorého od vypuknutia ochorenia slintačky a krívačky identifikovali viac ako desať zlyhaní. Kritizoval neskoré opatrenia na hraniciach, nepripravenú potrebnú techniku, chýbajúce dezinfekčné brody či neskoré vyhodnocovanie odobratých vzoriek. „Toto všetko sú zlyhania, ktoré vidíme v rade, potvrdzované aj nedostatočnou kontrolou opatrení. To, myslím si, že dostatočne deklarujú aj tie otvorené kafilérne vozidlá. Čiže, aj keď nejaké opatrenia máme, slabo sa kontrolujú, slabo sa vyžadujú,“ zhodnotil Krátky.

Podľa Hlinu minulý týždeň doviezli na Slovensko maďarské mäso

Strana SaS opakovane vyjadrila poľutovanie nad tým, že odborníci z radov opozície nie sú prizvaní k dialógu o opatreniach proti nákaze slintačky a krívačky. Podľa poslanca Národnej rady SR za SaS a tímlídra strany pre pôdohospodárstvo Alojza Hlinu je cieľom ich účasti na týchto procesoch zabezpečiť, aby všetky dobré návrhy a riešenia boli adresované tam, kde to má význam. „Táto situácia ma veľmi mrzí a osobne sa ma dotýka. Odmietam tvrdenia, že by z mojej strany išlo o populizmus,“ uviedol Hlina.

Alojz Hlina informuje o aktuálnych zisteniach o riešeniach slintačky a krívačky (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

SaS opakovane upozorňuje na zlyhania pri opatreniach proti šíreniu SLAK, ktorým sa dalo predísť. „Máme čas hľadať vinníkov, máme čas trestať, ale teraz je prioritou zamerať sa na to, čo a ako urobiť, aby sme ochránili čo najviac zvierat," dodal Hlina a poukázal na problematiku dovozu mäsa zo zahraničia, pričom upozornil, že minulý týždeň bolo do Kremnických Baní dovezené bravčové mäso z Maďarska, keďže zákaz sa na prevoz mäsa nevzťahoval. „Kým Rakúšania, Poliaci aj Česi zakázali dovoz mäsa zo Slovenska a Maďarska, my sme boli k Maďarom mimoriadne veľkorysí," uviedol.

SaS vidí ďalšie pochybenia pri prevozoch mŕtvych zvierat

Podľa SaS dochádza k pochybeniam aj pri prevoze uhynutých zvierat. „Najskôr sa hovorilo o hermetických vakoch, no nakoniec sa kadávery prevážali v netesných vozidlách. A teraz už dokonca ani v špeciálnych vozidlách na prevoz kadáverov, ale v kontajneroch pôvodne určených na hasenie elektrických áut. Chápem, že krízové situácie si vyžadujú improvizáciu, ale bezpečnostné opatrenia nesmú byť podceňované,“ upozornil Hlina.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podľa neho existujú jednoduché riešenia, ktoré by zabezpečili nepriepustnosť prepravy. „Špeciálne zváračky na PVC materiály umožňujú vytvoriť bezpečné vaky na prevoz. Nestojí to veľa, netreba na to verejné obstarávanie za milióny eur, ale hlavne to zabráni ďalšiemu šíreniu nákazy,“ navrhuje Hlina.

Hlina upozorňuje na komunikáciu vlády a úvahu zakopávať kadávery v Hlohovci

Poslanec SaS tiež kritizuje spôsob, akým vláda komunikuje o odškodňovaní farmárov. „Dnes som sa dozvedel, že Robert Fico hovorí o odškodnení na úrovni 8 miliónov eur pri tisíckusovom stáde hovädzieho dobytka. To je absurdne vysoké číslo. Takéto vyhlásenia môžu spôsobiť, že niektorí farmári prestanú dbať na opatrenia v očakávaní veľkých kompenzácií,“ varuje Hlina.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Hlina upozorňuje aj na problematiku likvidácie uhynutých zvierat. „Levice nebudú stačiť. Ak vláda zvažuje zakopať kadávery v Hlohovci, môže to mať vážne dôsledky na európskej úrovni,“ upozorňuje ďalej poslanec. Pripomenul, že má ísť o lokalitu Vlčie hory, ktorá je nelegálnou skládkou odpadu na úrovni environmentálnej záťaže a za ktorú Slovensku hrozí pokuta z Európskej únie.SaS apeluje na farmárov, aby sa nespoliehali len na pomoc štátu. „Spravte maximum pre ochranu svojich chovov, rešpektujte opatrenia a pomôžte si, koľko vládzete,“ uzavrel Hlina.