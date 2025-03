AKTUÁLNE Najhoršie obavy sa potvrdili: 3500 dojníc začnú pre nákazu slintačky a krívačky likvidovať v stredu!

Farma v Plaveckom Štvrtku (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

21:15 Dobytok na farme v Plaveckom Štvrtku v okrese Malacky začnú pre nákazu slintačky a krívačky likvidovať pravdepodobne v stredu (2. 4.). Po rokovaní Ústredného krízového štábu to v nedeľu večer vyhlásil minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD). Na farme je vyše 3500 kusov dobytka.

„Pravdepodobne od stredy dôjde k utrácaniu týchto zvierat na základe legislatívy, nutnosti a povinnosti. Nie je tu nejaká benevolencia, nikto si to tu nevymýšľa, je to nutnosť, aby sme ochránili celú spoločnosť, celé Slovensko," uviedol.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) doplnil, že nákaza sa pravdepodobne do chovu dostala z farmy v maďarskej obci Levél, odkiaľ ju mohol priniesť pracovník približne 17. marca.

Takáč informoval, že štát naďalej likviduje utratený dobytok v jedinej slovenskej kafilérii v Žiline, ako aj na vojenských pozemkoch pri Leviciach. Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) dodal, že bude musieť byť nájdené nové miesto na likvidáciu. Kde by to mohlo byť ani jeden z ministrov nespresnil. Ubezpečili však verejnosť, že spodné vody nebudú znečistené a žiadne riziko obyvateľom v okolí nebude hroziť.

Minister pôdohospodárstva tiež uviedol, že informáciu o potvrdení nákazy v Plaveckom Štvrtku sa dozvedeli niekoľko minút pred rokovaním krízového štábu. Z vyhlásení predstaviteľov vlády zároveň vyplýva, že súčasné opatrenia a ich nastavenie považujú za dostatočné.

Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho vyjadril k opatreniam pochopenie. „Napriek tomu, že sa to možno niekomu nebude páčiť, drvivá časť poľnohospodárov, ktorí produkujú mlieko, jednoducho je za prísnejšie opatrenia aj vo vzťahu k likvidácii, hlavne malých neregistrovaných chovov v okruhu troch kilometrov,“ uviedol. Dodal, že v týchto opatreniach treba pokračovať.

Ochorenie slintačky a krívačky bolo potvrdené v piatich chovoch dobytka na juhu a západe Slovenska - v Medveďove, Ňárade, Bake, v obci Lúč na Ostrove a v Plaveckom Štvrtku. Prvé tri ohniská boli odhalené 21. marca, štvrté 25. marca a posledné v nedeľu. Inkubačná lehota ochorenia je podľa veterinárov sedem až 14 dní.

DHZ Záhorská Ves informuje o dezinfekčnom brode: Na základe výzvy od Operačného strediska HaZZ sme od dnešného dňa... Posted by DHZ Záhorská Ves on Sunday, March 30, 2025

19:10 Výsledky testovania na farme v Plaveckom Štvrtku potvrdili nákazu slintačky a krívačky. Podľa ministra je na farme aktuálne približne 3500 dojníc, jalovíc a teliat. Nákazu potvrdil aj starosta obce Plavecký Štvrtok. Piate ohnisko je vzdialené sto kilometrov od južných oblastí, kde sa nákaza začala šíriť. „V rámci celého okresu budú vykonávať rôzne pravidelné testy,“ ozrejmil Takáč. Uzavreté už sú aj ďalšie farmy dánskej spoločnosti, ktorá zariadenie prevádzkuje. „Momentálne sa začína vykonávať vakcinácia zvierat na tejto farme a pravdepodobne zajtra, asi v priebehu obeda, sa bude presúvať časť techniky do tejto farmy, aby došlo k čo najrýchlejšej depopulácii tohto chovu,“ dodal.

Minister takisto spomenul, že farma mala kontakt s maďarskou farmou v Levéli, kde ochorenie taktiež prepuklo. Takáč zároveň vyzval na zdržanlivosť pri šírení neoverených informácií.

Ochorenie slintačky a krívačky bolo potvrdené v chovoch dobytka už v piatich zariadeniach na juhu a západe Slovenska, okrem posledného prípadu to bolo aj v Medveďove, Ňárade, Bake a v obci Lúč na Ostrove. Prvé tri ohniská boli odhalené minulý piatok 21. marca, štvrté v utorok (25. 3.). Inkubačná lehota ochorenia je podľa veterinárov sedem až 14 dní.

Minister Richard Takáč potvrdil ďalšie ohnisko nákazy na Záhorí (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

MIMORIADNA SPRÁVA Testy potvrdili nákazu slintačky a krívačky v chove v Plaveckom Štvrtku. Viac informácií prinesieme na tlačovej konferencii po zasadnutí Ústredného krízového štábu. Posted by Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR on Sunday, March 30, 2025

Výborný na X uviedol, že podozrenie sa týka farmy pri obci Plavecký Štvrtok. "Z tohto dôvodu s okamžitou platnosťou sprísňujeme so Štátnou veterinárnou správou režim kontrol na hraničnom priechode Lanžhot," napísal minister.

Riaditeľka juhomoravskej krajskej veterinárnej správy Jana Kozáková ČTK povedala, že podoba prípadných prísnejších opatrení sa ešte len musí premyslieť a dohodnúť. "Rozmýšľame nad tým, čo by išlo robiť inak," uviedla. Informáciu o bezprostrednom sprísnení zatiaľ nemajú ani krajskí hovorcovia polície a hasičov. Majer na otázku ČTK spresnil, že opatrenie sa v tejto chvíli nemení. "Ide o väčšiu dôslednosť v rámci existujúceho režimu," povedal.

‼️ Další podezření na ohnisko nákazy slintavky a kulhavky na 🇸🇰‼️

Farma Palvecký Štvrtok nedaleko Malacek, 50 km od 🇨🇿

Z tohoto důvodu s okamžitou platností zpřísňujeme s @vetsprava režim kontrol na hraničním přechodu Lanžhot. Dodržujte biosecurity a všechna preventivní opatření! — Marek Výborný (@MarekVyborny) March 30, 2025

Doterajšie kontroly sa v kraji okrem Lanžhota týkajú ešte priechodov Mikulov-Drasenhofen na Břeclavsku a Hate-Kleinhaugsdorf na Znojemsku. Hasiči tam inštalovali dekontaminačné rohože a naďalej sa starajú o ich prevádzku. Vozidlá pomáha kontrolovať polícia.

Slintačka a krívačka je jednou z najnákazlivejších infekčných chorôb. Vírus sa vylučuje slinami, močom, trusom a mliekom. Prenáša sa kontaktom s chorými zvieratami, vzduchom i na povrchu nástrojov, dopravných prostriedkov či odevov. Na človeka je ochorenie neprenosné.

Ochorenie slintačky a krívačky bolo zatiaľ oficiálne potvrdené iba v štyroch obciach na juhu Slovenska, v Medveďove, Ňárade, Bake a v obci Lúč na Ostrove. Posledné ohnisko bolo odhalené 25.3. Inkubačná doba ochorenia je podľa odborníkov 7 až 14 dní.

Ďalšie ohnisko nákazy slintačky a krívačky nie je potvrdené

Ďalšie ohnisko nákazy slintačky a krívačky aktuálne nie je potvrdené. Testovanie vzoriek sa uskutočňuje na dennej báze. V súvislosti s informáciami o podozrení na ďalší nakazený chov, ktoré na sociálnej sieti zverejnil český minister pôdohospodárstva Marek Výborný, to uviedla hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Veronika Daničová.

„O nových informáciách budeme bezodkladne informovať. Apelujeme na všetkých, aby sa zdržali šírenia poplašných správ,“ uviedla. Výborný v nedeľu popoludní na sociálnej sieti uviedol, že existuje podozrenie na nákazu slintačky a krívačky v chove na farme v Plaveckom Štvrtku. Z toho dôvodu sprísnili českí veterinári opatrenia na hraniciach.