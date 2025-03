Čerpanie eurofondov pre miestne akčné skupiny sa zrýchľuje, tvrdí Richard Takáč

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Za prvé tri mesiace roka sa podľa Takáča vyčerpalo viac ako deväť miliónov eur, kým za rok 2024 to bolo vyše 20 miliónov eur. „Na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) aj u nás na sekcii, ale hlavne na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) došlo k neskutočnému zrýchleniu čerpania a vyhodnocovania kontrolovania verejného obstarávania projektov v miestnych akčných skupinách,“ priblížil Takáč. V roku 2021 sa podľa Takáča vyčerpalo 90.000 eur, v roku 2022 asi 2,4 milióna eur, v roku 2023 to bolo 7,4 milióna eur. „A v roku 2024, keď už sme my nastavovali veci, sa zrýchlili procesy, to bolo viac ako 20 miliónov eur. Za necelé tri mesiace v tomto roku čerpanie na ‚MAS-kách‘ je momentálne viac ako 9 miliónov eur,“ spresnil minister.

V programe Leader je aktuálne schválených 2829 projektov

Zdôraznil, že zrýchlenie sa podarilo vďaka navýšeniu personálnych kapacít, zníženiu byrokracie a zefektívneniu mnohých procesov. „Zaviedlo sa aj jednoduchšie vykazovanie jednotlivých výdavkov a veľmi sa napravila komunikácia zamestnancov PPA-čky a ministerstva spolu s jednotlivými MAS-kami, hlavne so starostami, primátormi a dotknutými subjektami, ktoré sa v nich nachádzajú,“ povedal Takáč. V programe Leader je podľa slov generálneho riaditeľa PPA Mareka Čepka aktuálne schválených 2829 projektov v objeme takmer 105 miliónov eur, kontrahovanie je na úrovni 55 %. „Chcel by som vzhľadom na obrovský progres v poslednom období z pohľadu schvaľovania projektov vyzvať všetkých prijímateľov, aby tí, ktorí majú schválené projekty, nám podpisovali zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, pretože v súčasnosti máme 800 schválených projektov, ale nemáme podpísané zmluvy v objeme za takmer 38 miliónov eur,“ spresnil Čepko.

„Z pohľadu čerpania tohto opatrenia, tak aktuálne sme na úrovni takmer 29 %. Keď sme prišli na ministerstvo, tak čerpanie bolo na úrovni 8 %,“ doplnil generálny riaditeľ PPA. „Myslím si, že to spoločne zvládneme a čerpanie bude naozaj na uspokojujúcej úrovni. Musím však povedať, že nám chýba čas, chýbajú nám tri roky, kedy sa nepracovalo v tejto oblasti, a naozaj na platobnej agentúre nie sme čarodejníci,“ podčiarkol Čepko. „Obdobie čerpania za roky 2014 až 2020 sa začalo vlastne v roku 2020. Čísla hovoria za všetko, toto obdobie bolo veľmi zle nastavené. Pokiaľ je veľmi zle nastavené, už potom sa veľmi ťažko robia korekcie, ktoré by znamenali, že dnes by sme sa tu postavili a povedali, že bude všetko vyčerpané. Asi nebude,“ doplnil Martin Červenka, prvý podpredseda ZMOS.