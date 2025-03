Stanovisko rezortu vnútra k parkovaniu v Petržalke nemá podľa prokuratúry právnu záväznosť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Výkladové stanovisko Ministerstva vnútra (MV) SR k Petržalskému parkovaciemu systému, tzv. PPS (modré čiary), nemá žiadnu právnu záväznosť, na rozdiel od protestov prokurátora, o ktorých musí byť v zákonom predpokladanom konaní rozhodnuté. Zároveň je veľmi kusé a len povrchne reaguje na zásadné výhrady prokuratúry. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Bratislave Gabriela Kováčová. Prokuratúra trvá na tom, že tento parkovací systém je prevádzkovaný v rozpore so zákonom. Opačného názoru je dlhodobo starosta Petržalky Ján Hrčka, podľa ktorého dal rezort vnútra v legálnosti za pravdu mestskej časti.

Systém rezidentského parkovania

„Prokuratúra na svojom právnom stanovisku trvá,“ skonštatovala Kováčová. Podľa prokuratúry je systém rezidentského parkovania na miestnych cestách možné realizovať len prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia (VZN) podľa paragrafu 6a cestného zákona. V zmysle štatútu hlavného mesta má kompetenciu vydať takéto VZN len hlavné mesto, mestské časti na to nie sú splnomocnené. Výnimkou bolo len prechodné obdobie od 1. augusta 2019 do 1. októbra 2021.

Vyhradenie parkovania pre „rezidentov“ a obmedzenie pre „nerezidentov“ spôsobom, ktorým to robí tzv. PPS, nesie podľa prokuratúry všetky znaky „rezidentského systému dočasného parkovania“. To znamená, že sa ním zasahuje do práv vodičov na základe stanovených kritérií. Zákonné zasiahnutie umožňuje len VZN hlavného mesta podľa paragrafu 6a cestného zákona, mestské časti na to splnomocnené nie sú. V opačnom prípade by právna úprava predmetného paragrafu podľa prokuratúry nemala zmysel.

Poplatky za dočasné parkovanie

„Paragraf umožňuje obciam/mestám určiť úseky miestnych ciest na dočasné parkovanie a súčasne určiť aj výšku poplatku. Neznamená to, že by obec musela prevádzkovať rezidentské parkovanie len za úhradu. Obce sa môžu rozhodnúť, že poplatok bude 0 eur,“ poznamenala Kováčová. Skutočnosť, že mestská časť Petržalka nestanovila za tzv. PPS žiadne poplatky podľa prokuratúry teda neznamená, že tento systém nenesie všetky znaky právnej úpravy dočasného parkovania podľa daného paragrafu.

S tvrdeniami mestskej časti, ktorej názor prevzalo aj ministerstvo vnútra, že systém dočasného parkovania PPS spadá pod bežný výkon miestnej štátnej správy podľa iného paragrafu (paragraf 3) cestného zákona, a preto je dopravné značenie určené zákonným spôsobom, sa prokuratúra zásadne nestotožňuje. Pripomína, že výkon miestnej štátnej správy nezahŕňa možnosť upravovať podmienky dočasného parkovania „akýmkoľvek spôsobom“, ale len v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. „To bol presne dôvod na prijatie právnej úpravy paragrafu 6a cestného zákona, na základe predchádzajúcej judikatúry Ústavného súdu SR,“ zdôraznila Kováčová.

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Mestská časť nedávno informovala, že v prípade usmernenia, ktoré si vyžiadalo hlavné mesto pre rozpory, ktoré miestny parkovací systém spôsobuje, jej dalo MV SR za pravdu. Za pomerne jednoznačnú považuje odpoveď najmä v súvislosti s významom a platnosťou dopravných značiek v rámci PPS. Regulácia parkovania v réžii mestskej časti je podľa ministerstva v poriadku.

„Právne názory prokuratúry považujeme za nesprávne, ktoré nijak nezohľadňujú účel právnej úpravy, štruktúru právnej normy, jej vzájomné vzťahy a logické nadväznosti,“ uvádza rezort vnútra vo svojom stanovisku s tým, že protesty prokurátora považuje za právny názor bez právnych účinkov. Ak by teda mestská časť aj protestu prokurátora vyhovela a zrušila zásady parkovania podpísané starostom, dopravné značenie PPS by zostalo platné a jeho nerešpektovaním by sa vodiči vystavili riziku sankcií. Petržalská regulácia parkovania tak podľa mestskej časti zostáva v platnosti až do príchodu celomestskej parkovacej politiky PAAS.

Rozšírenie parkovacej politiky PAAS v Petržalke

Hlavné mesto ubezpečuje, že intenzívne pracuje na rozšírení PAAS v Petržalke do lokality Háje II - III, kde by sa malo dopravné značenie realizovať už na jar, a popritom pripravuje projekt pre sídlisko Háje I. „Petržalka je mestská časť, ktorú považujeme za dôležitú pre rozširovanie PAAS. Veríme, že aj vedenie mestskej časti bude súčinné pre efektívne povoľovacie procesy značenia parkovania,“ uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla, ktorý zároveň dementuje tvrdenia, že magistrát neumožnil mestskej časti administratívne pomáhať pri kontrole ich regulácie parkovania.

Kontrolu zo strany mestskej polície chce hlavné mesto koordinovať aj s Policajným zborom. Mestská polícia potvrdila, že zákonným spôsobom rieši aj vodičov, ktorí porušujú pravidlá v rámci PPS. Zistené priestupky rieši v zmysle zákona o priestupkoch, a to porušením paragrafu 3 zákona o cestnej premávke. „Každý spoľahlivo zistený priestupok aj v rámci PPS je z našej strany riadne riešený v zmysle spomínaných zákonov,“ uviedla hovorkyňa mestskej polície Barbora Krajčovičová. Prokuratúra pritom avizovala, že aj v roku 2025 bude pokračovať v previerkach udelených pokút.