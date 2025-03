Kotlár predložil generálnemu prokurátorovi závažné dôkazy, uviedol premiér

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár predložil generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi závažné dôkazy. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) na sociálnej sieti. Podľa neho každý, kto má „potrebu kopnúť si“ do Kotlára, si má zobrať vzor z jeho pracovitosti a zanietenosti. Dodal, že sa oboznámil so závermi znaleckého posudku vypracovaného renomovaným znalcom z Českej republiky.