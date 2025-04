Premiér môže odvolaním Kotlára ukázať, že rešpektuje vedcov a obete, uviedol Dvořák

Oskar Dvořák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Kotlár sa podelil o ďalšiu zmes pomýlených názorov. Ak Ficova vláda vyzýva verejnosť na rešpektovanie odborníkov aj v kontexte slintačky a krívačky, mala by rešpektovať aj názory odborníkov. Tí poukazujú na to, že názory pána Kotlára sú úplne vyvrátené. Znižujú dôveru obyvateľstva, pacientov v odborníkov,“ skonštatoval Dvořák.

Poukázal na to, že vďaka členstvu vo Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) a medzinárodných organizáciách má Slovensko prístup k dodávateľským reťazcom, vedeckým autoritám či koordinácii krízových opatrení. „Ak by nás Peter Kotlár chcel stiahnuť z WHO alebo podobných organizácií, spôsobí tým škodu Slovensku a našim pacientom,“ poznamenal poslanec.

Odborníci vyvracajú Kotlárove tvrdenia

Na Slovensku je podľa neho dostatok odborníkov, ktorí opakovane vyvrátili Kotlárove tvrdenia. Autority, ako sú Štátny ústav pre kontrolu liečiv či Európska lieková agentúra hovoria, že ide o nebezpečné a mylné názory, tvrdí Dvořák. „Rovnako ako ja sa nemám odborne vyjadrovať k mRNA vakcínam a ich zloženiu, nemal by sa k tomu vyjadrovať ani on,“ dodal.

Kotlár vo štvrtok vyzval koalíciu a premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na ukončenie očkovania mRNA vakcínami na princípe distribúcie pomocou nanotechnológie. Zopakoval tiež svoje zistenia, že všetky testované šarže vakcín sú schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.