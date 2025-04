Pandemická pracovná skupina nebude mať rozhodovacie kompetencie, uviedol rezort zdravotníctva

Kamil Šaško (Zdroj: topky/ Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Pracovná skupina k informácii splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára (SNS) o výsledkoch analýzy retenčných šarží vakcín proti ochoreniu COVID-19 nebude mať rozhodovacie kompetencie. Bude poradným orgánom ministra. Svojich zástupcov do nej navrhnú najmä zdravotnícke inštitúcie. Vyplýva to z návrhu štatútu skupiny, ktorý do pripomienkového konania predložilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.