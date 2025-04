Kotlár sa na tlačovke úplne opustil, PANÁCI a hanba Slovenska! Rokovania WHO sú medzitým bez účasti Slovenska

Zatiaľ čo Žilinka riešil záležitosť so Žilinkom, Slovensko nebude mať veľvyslanca na WHO. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Maarty, Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Situácia okolo pandémie koronavírusu je na Slovensku stále vo veľkom sledovaná. Veľký priestor jej venuje hlavne splnomocnenec vlády pre vyšetrovanie jej dopadov Peter Kotlár, ktorý sa už medzičasom poradil aj s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Problém však vzniká aj na druhom fronte, keďže pri rokovaniach WHO nemá Slovensko žiadneho veľvyslanca. Predstavuje to problém a minister zdravotníctva Kamil Šaško teraz má čo vysvetľovať. Problémom však bude aj to, či samotný Úrad vlády vôbec tuší o nejakej analýze škodlivosti vakcín, ktorou sa Kotlár oháňal.

Posun po rokovaniach so Žilinkom

Novinky prišli z Generálnej prokuratúry, kde sa pre agentúru SITA vyjadrila hovorkyňa Zuzana Drobová. Tá dodala, že po vzájomnom stretnutí Kotlára a Maroša Žilinku sa veci dali do pohybu a zistenia vládneho splnomocnenca týkajúcich sa pandémie COVID-19 a vakcín bude riešiť Krajská prokuratúra v Trenčíne.

Kotlár pritom ešte v marci povedal, že analýzy nebude nikomu okrem Žilinku ukazovať. Prvý muž generálnej prokuratúry tak mal byť vôbec prvým, ktorý mal nahliadnuť do tohto dokumentu Kotlára. "Predseda vlády sa k tejto téme nevyjadruje, lebo vie, že neblafujem. On vie, že si počká na to, ako bude musieť sám niesť zodpovednosť za svoje vyjadrenia, ale do tohto dňa mám jeho plnú podporu a dôveru," povedal ešte v marci Kotlár.

Kotlár na tlačovke neudržal nervy

Kotlár sa medzitým na štvrtkovej tlačovej konferencii z 10. apríla vyjadril o vedcoch v tom kontexte, že ide o "panákov a hanbu Slovenska". Novinárom pustil svojskú prezentáciu. "Budem strašiť dovtedy , kým sa to nestratí z trhu. Kto má väčší dôkaz ako ja? Kto iný má taký obrázok ako ja? Ja mam ten dôkaz! Viete, kto to urobil jediný na Slovensku? Len ja! Veď tí šarlatáni a ranhojiči vás len zavádzajú!" opustil sa na brífingu Kotlár.

Ten tak reagoval aj na posmešky na jeho stranu z toho dôvodu, že si "kúpil mikroskop" a sám skúmal tieto záležitosti. "Vy tragédi. Okamžite toto šialenstvo zástavte! Viete vôbec, čo je na tomto obrázku? Sabaka, Čekan, ŠÚKL, Visolajský... Čo sú tie pláty? ... Lebo Kotlár si kúpil mikroskop," pokračoval v bizarnej tlačovke Kotlár.

Neskôr nepriamo zosmiešňoval bývalého hlavného hygienika Jána Mikasa v kontexte "tučíku". "To má napríklad aj Mikas v bruchu," povedal Kotlár, ktorý potom všetkým kritikom jeho analýzy nahlas odkázal, aby boli ticho. Počas celého brífingu zvyšoval hlas a až teatrálne sa znervózňoval nad kritikou, ktorá sa zniesla na jeho stranu po posledných tlačovkách.

Kotlár zároveň apeloval na premiéra Roberta Fica, prezidenta Petra Pellegriniho a ministerstvo zdravotníctva, ktoré si konkrétne podľa jeho slov len chce "zachraňovať r*ť". Prízvukoval, že "treba konať, lebo má dôkazy". "Vyzývam koalíciu na ukončenie očkovania mRNA vakcínami distribúciou nanotechnológie. Som zvedavý, ako zodpovedá ŠÚKL na otázky, ktoré mu dám. Čo je toto? Čo sú tie pláty? Viete, čo to je? Ja to viem ... chcete to viete? Nie! ŠÚKL nech vám to povie. Nebudem odpovedať na otázky," pokračoval emóciami posilnený Kotlár.

"Vy všetci, čo tu okolo mňa stojíte, ste postihnutí konaním týchto hochštaplerov," povedal po oficiálnom konci tlačovky Kotlár novinárom.

Šaško musí vysvetľovať absenciu vyslanca pri WHO

Denník SME pritom v tomto istom čase informuje, že minister zdravotníctva Kamil Šaško nevysvetlil, prečo nemá Slovensko svojho vyslanca pri rokovaní WHO v Ženeve. Toto rokovanie prebieha už tretí deň.

Na zasadnutie mal pôvodne podľa SME ísť aj čestný veľvyslanec Slovenska pri WHO pre globálne zdravie profesor Jozef Šuvada a ďalší traja experti. Šaškov rezort však ich účasť nakoniec zrušil. Ani po troch dňoch tlačové oddelenie neodpovedalo na otázku prečo sa tak stalo.

Na otázku, prečo nakoniec ani Šuvada nešiel na rokovanie do Ženevy, hoci bol podľa ministra na zozname účastníkov, rezort neodpovedal. Veľvyslanec túto záležitosť rovnako nechcel komentovať.

Analýzu vraj stále nemá v rukách ani Úrad vlády

Organizácia Transparency International Slovensko na sociálnej sieti medzitým informovala, že Úrad vlády stále nevidel analýzu Kotlára. "Ani tri týždne od emotívnej tlačovky splnomocnenca vlády pre preverenie koronapandémie Petra Kotlára, na ktorej nad hlavou mával analýzou o údajnom ohrození slovenského genofondu mRNA vakcínami proti Covidu-19, stále nepoznáme ani základné odpovede. Nepomohla ani infožiadosť, ktorú sme po Kotlárovej tlačovke zaslali na jeho domovský Úrad vlády," skonštatovala TIS.

"Sme totiž presvedčení, že ak zástupca vlády prezentuje na základe údajne odbornej analýzy alarmistické informácie, verejnosť aj experti majú mať právo jej závery nielen poznať a vyjadriť sa k nim, ale vedieť aj, kto všetko sa na jej vyhotovení podieľal a z akých zdrojov. Nič na tom nemení ani Kotlárova exkluzívna návšteva u Maroša Žilinku a ďalšie posudzovanie výsledkov analýzy prokuratúrou," uzavrela TIS.