Marcinková víta Šaškovu iniciatívu sprievodu v nemocnici, no očakáva viac

BRATISLAVA - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Vladimíra Marcinková (SaS) víta iniciatívu ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) uzákoniť právo detí na sprievod v nemocnici, no očakáva viac. Posun v téme podľa nej sľubovala aj bývalá ministerka Zuzana Dolinková za Hlas, no nič sa nestalo. Marcinková to v piatok vyhlásila na tlačovej konferencii.