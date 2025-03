Poslanci opozičného hnutia PS reagujú na nový zákon o duševnom zdraví: Je alibi pre plán obnovy, nie skutočná pomoc deťom

Oskar Dvořák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Zákon o duševnom zdraví je alibi pre plán obnovy, nie skutočná pomoc deťom. Poslanci opozičného hnutia PS týmito slovami reagovali na nový zákon o psychologickej činnosti a psychoterapeutickej činnosti z dielne rezortu zdravotníctva. Informoval o tom Alec Borový z mediálneho oddelenia PS. Poslanci Národnej rady SR legislatívu v stredu (26. 3.) posunuli do druhého čítania.

Zákon podľa podpredsedu Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Oskara Dvořáka mení pravidlá komory psychológov, no nerieši zásadné problémy. „Nenavyšuje počty odborníkov a nevyčleňuje viac financií na starostlivosť. Neprináša žiadne opatrenia, ktoré by mali zlepšiť dostupnosť starostlivosti vrátane psychoterapie,“ zdôraznil. Podľa PS tvorcovia zákona nevypočuli pripomienky odbornej verejnosti. „Odborná verejnosť dokonca iniciovala hromadnú pripomienku, ktorú svojim podpisom podporilo viac ako 4500 ľudí. Aj to ministerstvo zdravotníctva odignorovalo,“ dodal Dvořák.

Pripomenul, že na na 1,4 milióna detí pripadá len 47 detských psychiatrov, ktorých vekový priemer je nad 50 rokov. „Ambulancie sú doslova raritou, v nemocniciach a liečebniach je dokopy iba 200 lôžok,“ vyhlásil Dvořák. Poslanci PS tiež upozornili, že deti na pomoc čakajú aj polroka, väčšina škôl podľa nich nemá ani školského psychológa. Poslanci si myslia, že zákon nevznikol s cieľom zlepšiť dostupnosť starostlivosti o duševné zdravie, ale len preto, aby si vláda mohla odškrtnúť splnený cieľ z plánu obnovy. „Namiesto uľahčenia vytvára ďalšie nezmyselné bariéry. Nielen pre tých, ktorí pomoc potrebujú, ale paradoxne pre tých, ktorí pomoc vedia kvalifikovane ponúknuť,“ dodal poslanec PS Michal Sabo.

Nový zákon má zlepšiť dostupnosť a kvalitu psychologickej starostlivosti

Psychologická a psychoterapeutická starostlivosť by sa mala skvalitniť. Zabezpečiť to má nový zákon o psychologickej činnosti a psychoterapeutickej činnosti. Nová legislatíva má zlepšiť dostupnosť kvalitnej psychologickej a psychoterapeutickej starostlivosti. Zabezpečiť má tiež jednotnú reguláciu a dohľad nad výkonom týchto profesií naprieč rezortmi.