Môžeme teraz piť mlieko či jesť mäso a ako prebieha nákaza u človeka? Sumár OTÁZOK a ODPOVEDÍ o SLaK

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Slintačka a krívačka je momentálne na Slovensku témou číslo jedna. Napriek tomu, že sa o ochorení hovorí takpovediac všade, nesie so sebou však stále veľa nejasností. Kde sa tento vírus vzal? Ako sa pred ním dá vôbec brániť? Prečo je potrebné dobytok z chovu, kde sa objavil, zlikvidovať? Je bezpečné jesť mäso a piť mlieko? Ako prebieha v prípade nákazy liečba u človeka? Môžeme teraz cestovať so psom? Úrad vlády zverejnil jasné a stručné odpovede na najčastejšie otázky, ktoré v súvilosti s vírusom, ktoré v súvilosti so slintačkou a krívačkou zaznievajú.