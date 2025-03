Srdcervúce rozlúčky! Farmy a obyvatelia prišli kvôli nákaze o zvieratá: Starosta hovorí o psychologických dopadoch

(Zdroj: TASR - Jakub Kotian)

DUNAJSKÁ STREDA - Slintačka a krívačka sa po 50 rokoch opäť objavila na Slovensku. V okrese Dunajská Streda sa doteraz potvrdila v štyroch obciach, v dôsledku čoho museli celé chovy zvierat utratiť. Podľa starostu obce Ňárada Jozef Lukácsa sa od objavenia nákazy v obci život ľudí narušil. Ťažko to znášajú nielen zasiahnuté farmy, ale aj obyvatelia, ktorí si doma chovali zvieratá, ktoré museli byť utratené.

Starosta Lukács pre maďarský spravodajský portál Paraméter povedal, že od piatka minulého týždňa (21. 3.), keď úrady oznámili osadám výskyt slintačky a krívačky, sa bežný život v Ňárade narušil. "Myslím si, že po covide to bude mať veľký psychologický dopad na ľudí a v priebehu niekoľkých týždňov či mesiacov budeme cítiť aj ekonomickú stránku nielen na ľuďoch v okolí, ale na celom Slovensku," uviedol primátor s tým, že zvieratá boli dotknutým farmám už odobraté. Dodal, že momentálne pracujú na zostavení zoznamu dvorových zvierat chovaných v obci.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

Podľa jeho názoru je jedným z najväčších problémov to, že väčšina zvierat je gravidná práve v tomto ročnom období, na jar, takže straty sú ešte väčšie. "Pre farmárov je to veľmi srdcervúce, pretože s týmito zvieratami žili 365 dní v roku. V podstate ich považovali takmer za rodinu, boli im veľmi blízke," povedal. Zdôraznil, že najdôležitejšie je dodržiavať súčasné nariadenia a preventívne opatrenia.

"Vidíme, že choroba sa sem môže dostať spoza hranice a môžeme ju preniesť cez hranice. Môžeme ňou nakaziť nové stáda. Najväčšou požiadavkou je teda, aby sme sa infikovaným oblastiam a farmám vyhýbali. Skúsme si naplánovať trasy tak, aby sme sa nedotkli okolia týchto fariem. Myslím si, že to je najviac, s čím môžeme teraz pomôcť," povedal starosta.

Zronení obyvatelia

Param éter sa rozprával aj so Zoltánom, obyvateľom nákazou dotknutej obce, a to tesne pred likvidáciou jeho troch prasiat a troch vietnamských prasiatok. Annamária s portálom prehorovila po tom, čo sa musela rozlúčiť so svojou milovanou kozou a tromi prasiatkami.

Zobraziť galériu (3) Dezinfekcia áut vychádzajúcich z obce Baka v okrese Dunajská Streda (Zdroj: TASR - Jakub Kotian)