PRÍSNE opatrenia na hraniciach: Krvavé priestory a mäso z Maďarska, Česko nám vrátilo kamióny! Nový KROK Rakúska

Rakúsky tím dezinfikuje nákladné vozidilá prichádzajúce na Slovensko z Maďarska na hraničnom priechode Rusovce - Rajka v Bratislave (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

PRAHA/VIEDEŇ - Česká polícia na základe kontrol na hraniciach so Slovenskom z dôvodu slintačky a krívačky už vrátila na územie SR minimálne päť nákladných áut. Dôvodom bol prevoz mäsa z Maďarska či znečistenie krvou. Vyplýva to zo správ odvysielaných stanicou ČT24. Balík opatrení zavádza aj Rakúsko. SaS podáva v súvislosti so slintačkou a krívačkou trestné oznámenie.