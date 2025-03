Nákaza mení pravidlá: ZÁKAZ vývozu do viacerých štátov! PRÍSNE opatrenia Česka na hraniciach, pripája sa aj Rakúsko

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

BRATISLAVA - Kvôli výskyte slintačky a krívačky na Slovensku platia prísne opatrenia. Tie sa týkajú aj vývozu zvierat či živočíšnych produktov, pretože viaceré štáty zaviedli opatrenia proti zavlečeniu nákazy do krajiny. Od 21. marca 2025 platí do viacerých krajín zákaz exportu zvierat, Štátna veterinárna a potravinová správa o tom informuje na svojom webe. Česko ešte pritvrdilo -nákladné autá prejdú zo SR do Česka od stredajšej polnoci len štyrmi hraničnými priechodmi.

Česká republika

Nákladné autá nad 3,5 tony prejdú zo SR do Česka od stredajšej polnoci len štyrmi hraničnými priechodmi. Český minister poľnohospodárstva Marek Výborný v stredu po rokovaní vlády spresnil, že pôjde o diaľničný priechod Lanžhot – Brodské plus priechody Starý Hrozenkov – Drietoma, Bílá-Bumbálka – Makov a Mosty u Jablunkova – Svrčinovec. Na nich budú takéto vozidlá prechádzať cez dezinfekčné prahy. Ide podľa neho najmä o dezinfekciu kolies, lebo práve na nich sa môže nákaza prenášať. Výborný zároveň varoval pred podcenením situácie, ktorá sa podľa neho vyvíja nepriaznivo.

Zároveň podotkol, že ak by toto pravidlo platilo absolútne, zrejme by sa zablokoval priechod pri Lanžhote, keďže ním denne prejdú tisíce nákladných áut, preto hľadajú riešenie tak, aby špecifikovali, ktoré vozidlá budú musieť povinne prejsť dezinfekčnými prahmi a ktoré budú skontrolované len vizuálne. K obmedzeniu vstupu pre nákladné autá len na štyri priechody pristúpilo Česko podľa Výborného z toho dôvodu, že colná ani veterinárna správa nemajú dostatočnú kapacitu na to, aby autá mohli kontrolovať na všetkých 16 hraničných priechodoch so SR.

České kontroly na hraniciach sa začali. (Zdroj: Facebook/Policie ČR)

Zákaz premiestnenia zvierat a živočíšnych produktov do Českej republiky platí od 21. marca 2025. Pre fyzické a právnické osoby platí zákaz premiestnenia hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a ďalších druhov zvierat vnímavých na slintačku a krívačku zo Slovenka do Českej republiky.

Pre právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby platí zákaz premiestnenia zárodočných produktov, živočíšnych produktov iných ako podrobených ošetreniu podľa prílohy VII nariadenia (EU) 2020/687 a vedľajších živočíšnych produktov pochádzajúcich z vnímavých zvierat zo Slovenskej republiky do Českej republiky.

Rakúsko

Rakúsko vyhlásilo preventívne opatrenie proti zavlečeniu slintačky a krívačky do krajiny. Ťažisko vládnych preventívnych opatrení teraz podľa serveru 5Minuten spočíva v informovaní príslušných profesných skupín, ako sú veterinári, poľnohospodári alebo poľovníci, a v posilnení kontrol a zlepšení takzvanej biobezpečnosti. Chovatelia zvierat boli naliehavo vyzvaní, aby dodržiavali najprísnejšie hygienické štandardy. Úrady tiež diskutujú o posilnení dopravných kontrol v blízkosti hraníc. Dovoz zvierat do Rakúska podľa webu 5Minuten podlieha prísnej kontrole, transporty musia byť vopred hlásené veterinárnym úradom.

Okrem toho platia zvýšené požiadavky na prepravcov zvierat a prevádzkovateľov bitúnkov, najmä pokiaľ ide o čistenie, dezinfekciu a karanténne predpisy. Opatrenia sa týkajú najmä najvýchodnejšej rakúskej spolkovej krajiny Burgenland, ktorá susedí so zasiahnutým Maďarskom a Slovenskom. "Ak dodržíme všetky opatrenia, môžeme minimalizovať riziko, že sa slintačka a krívačka rozšíri aj v Burgenlande. Keby k tomu napriek tomu došlo, sme pripravení: veterinárne úrady na spolkovej aj zemskej úrovni vypracovali núdzový plán pre podozrivé prípady a budú konať v tesnej súčinnosti," povedala podľa televízie ORF. V posledných týždňoch do Burgenlandu podľa dostupných informácií neboli zo Slovenska dovezené žiadne jatočné zvieratá.

Poľsko

Zákaz dovozu zvierat a živočíšnych produktov do Poľska od 21. marca 2025. Na jeho územie je zakázané dovážať z územia Slovenskej republiky tieto zvieratá, výrobky a predmety:

čerstvé mäso, vnútornosti, mleté mäso, mechanicky separované mäso, surové mäsové výrobky, črevá a mäsové výrobky získané z párnokopytníkov; surové mlieko, mledzivo a mliečne výrobky získané z párnokopytníkov; Vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty v zmysle čl. 3 bodu 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009 , ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002, získané z párnokopytníkov; hnoj, slamu a seno.

Ukrajina

Obmedzenie dovozu tovaru zo Slovenska platí aj na Ukrajine. "Od 24. marca je zakázané na územie Ukrajiny zo Slovenskej republiky dovážať zvieratá, ktoré sú vnímavé na vírus slintačky a krívačky, genetický materiál, suroviny a produkty z nich," informujú na štátnom webe.

Rusko

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epizootickú situáciu na Slovensku v súvislosti s infekciou slintačky a krívačky Ruská federácia od 21. marca 2025 zaviedla dočasné obmedzenia dovozu zo Slovenska do Ruskej federácie týchto produktov:

Hovädzí dobytok a malé prežúvavce, ošípané, soby, voľne žijúce vnímavé druhy zvierat;

ťavy a iní zástupcovia čeľade ťavovitých (lamy, alpaky, vikune), zvieratá zo zoologických záhrad a cirkusové zvieratá vnímavých druhov;

sperma býkov, baranov, kancov, kôz, embryá hovädzieho dobytka a malých prežúvavcov, embryá ošípaných;

mlieko a mliečne výrobky získané z hovädzieho dobytka malých prežúvavcov;

mäso, mäsové výrobky a iné suroviny získané porážkou vnímavých druhov zvierat;

poľovnícke trofeje získané z vnímavých druhov zvierat;

koža, rohy, kopyto, črevá, suroviny z ovčej a jahňacej kože, vlna, kozie páperie, štetiny z vnímavých druhov zvierat;

krmivá a kŕmne doplnkové látky obsahujúce zložky živočíšneho pôvodu získané z vnímavých druhov zvierat (okrem kŕmnych doplnkových látok a tepelne upravených hotových krmív pre mačky, psy, fretky, tchorofretky, honoriky, hlodavce, akvarijné a teráriové zvieratá, okrasné vtáctvo);

krmivo rastlinného pôvodu (okrem hotového krmiva pre mačky, psy, fretky, tchorofretky, honoriky, hlodavce, akvarijné a teráriové zvieratá, okrasné vtáctvo);

Dážďovky a ich zámotky pestované vo vermikultúre, vermikultúra a prírodný substrát na ich pestovanie (pôda, rašelina, kompost, biohumus, hnoj, časti rastlín);

a ich zámotky pestované vo vermikultúre, vermikultúra a prírodný substrát na ich pestovanie (pôda, rašelina, kompost, biohumus, hnoj, časti rastlín); použité zariadenia na chov vnímavých zvierat, ich zabíjanie a spracovanie.

"Tak isto je zakázaný aj tranzit z územia Slovenska cez územie Ruskej federácie týchto produktov," dopĺňa ŠVPS SR s tým, že sa zároveň pozastavili všetky doteraz vydané povolenia na dovoz vyššie uvedeného tovaru na územie Ruskej federácie zo Slovenska.

Južná Kórea

S účinnosťou od 21. marca 2025 (slovenského miestneho času) sa zákaz vzťahuje na výrobky slovenského pôvodu: bravčové mäso, jedlé droby, spracované mäsové výrobky, nejedlé výrobky z ošípaných.

Výnimky zo zákazu dovozu majú produkty, ktoré spĺňajú uvedené normy pre sterilizáciu, pasterizáciu a spracovanie v "Rozsahu a štandardoch sterilizácie, pasterizácie a spracovania určených položiek v karanténe."

Turecko

"Turecko od 24. marca 2025 zaviedlo obmedzenia na export zvierat a produktov z Trnavského kraja do Turecka pre výskyt slintačky a krívačky na území Slovenskej republiky, toho času na území Trnavského kraja. V prípade ak sa vyskytne ohnisko v inom kraji, obmedzenia sa budú vťahovať aj na ten konkrétny kraj," informujú veterinári. Kompletný zoznam a výnimky nájdete na webe ŠVPS SR.