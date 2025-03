Mazurek po kritike študentov z Bystrice vypenil a otáča: Zhodil vysokoškolákov, ktorí ho na univerzitu pozvali!

Mazurek otočil a zhadzuje aj študentov, ktorí ho na univerzitu pozvali. (Zdroj: google.com, Facebook/Milan Mazurek - Republika)

archívne video

Atmosféra pred začiatkom pojednávania s Milanom Mazurekom

Europoslanec za kontroverznú Republiku Milan Mazurek sa vo štvrtok 20. marca objavil na pôde Univerzity Mateja Bela, kde mal krátke vystúpenie na vraj "nepolitické témy". Jeho prejav na sociálnych sieťach sa dosť líši v tom, ako vystupoval v spomínaný štvrtok na škole. Bol usmievavý a s niektorými nadšenými študentmi si dokonca podával ruky. Podľa svedkov vystúpenia dokonca hovoril aj o tolerancii voči iným názorom.

Škola sa dištancovala, študenti rozbehli petíciu

Zakrátko po medializovaní Mazurekovho vystúpenia na akademickej pôde sa rozbehla veľká kritika a pobúrenie z toho, že predmetnému europoslancovi dovolili na tak významnej pozícii vystúpiť pred zrakmi vysokoškolákov. Univerzita dala od podujatia, ktoré nesie názov Simulácia Európskeho parlamentu - SimEP 25 ruky preč. Organizovanie programu a pozvánky pre hostí vraj boli plne v rukách študentov, no aj tak mala neskôr potrebu sa k tomuto podujatiu verejne vyjadriť a pripomenúť, že politika na univerzitnú pôdu nepatrí, hoci medzi pozvanými boli aj iní europoslanci.

Študenti UMB neskôr rozbehli online petíciu za ochranu akademických hodnôt, ktorá má vyše 600 podpisov. Na podujatí vystúpili aj iní poslanci ako Ľubica Karvašová z Progresívneho Slovenska či Branislav Ondruš z Hlasu-SD. Študenti teraz v petícii požadujú od Mazureka ospravedlnenie, zodpovednosť vedenia univerzity a fakulty a zodpovednosť organizátorov.

Progresívna totalita na školách, sťažuje sa europoslanec

Mazurek však na hore zmienený rešpekt voči iným názorom zmenil postoj v momente, keď začal zverejňovať početné videá na sociálnej sieti. Študentov, ktorí celé podujatie organizačne pripravili sa teraz otočil chrbtom a kompetentných obviňuje zo šírenia "progresivizmu u mladých". "Slovenské školstvo je skutočne v kýbli," posťažoval sa hneď v úvode v minulosti odsúdený poslanec, ktorý navyše v roku 2019 prišiel o mandát.

Milan Mazurek (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

Ten navyše nenachádza dobré slová ani na dotyčných zo školy, ktorí sa voči Mazurekovmu vystúpeniu sprvu nijak zásadne nevzopreli. "Došlo to až do stavu, kedy ľudia, ktorí ma na univerzite s úsmevom vítali, podávali mi ruky a vtipkovali so mnou, náhle spozorneli a museli sa pre médiá vyjadriť ako ma nemajú radi, ako veľmi ľutujú, že som tam bol, ako sa vlastne pri mne ani necítili príjemne," neskrýval sklamanie Mazurek.

Mazurek má už dvere na podujatie zatvorené

Nepotešil ho ani fakt, že samotná študentská organizácia EDUmacy, ktorá ho na školu pozvala, sa už spätne od vystúpenia europoslanca verejne dištancovala. Mazurek toto vyhodnotil ako "progresívnu totalitu", ktorá vraj na vysokých školách zavládla. "My - organizačný tím EDUmacy priznávame, že sme podcenili riziká plynúce z prítomnosti pána Mazureka na našej akcii a týmto vyhlásením sa zaväzujeme, že jeho prítomnosť na našich podujatiach už nikdy v budúcnosti nebude mať miesto," prisľúbila študentská organizácia EDUmacy.