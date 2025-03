Kontroverzné vystúpenie a pošpinenie dobrého mena: Bystrickí študenti sa proti Mazurekovi vzbúrili, TOTO žiadajú!

Proti Mazurekovi sa začali búriť samotní študenti UMB. (Zdroj: TASR/Branislav Račko, Facebook/Milan Mazurek, gettyimages.com)

BANSKÁ BYSTRICA - To, čo sa vo štvrtok 20. marca udialo na akademickej pôde Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici mnohým vyrazilo dych. Pred zrakmi študentov totiž niekoľko minút prednášal kontroverzný europoslanec z hnutia Republika Milan Mazurek. Názory na jeho účinkovanie na jednom zo študentských podujatí sa rôznia, no už teraz je jasné, že okrem podporovateľov má Mazurek na UMB aj výrazných kritikov, ktorí začali konať!

Odpor študentov bol zhmotnený v elektronickej petícii na portáli peticie.com. Mazurek sa spolu s ďalšou europoslankyňou Ľubicou Karvašovou z PS zúčastnil podujatia Simulácia Európskeho parlamentu - SimEP 25. O deň neskôr túto zostavu doplnili Branislav Ondruš z Hlasu-SD a Miriam Lexmann za KDH.

Ostrú vlnu kontroverzie však vyvolalo účinkovanie samotného Mazureka, ktorý má narozdiel od svojich spoluúčinkujúcich minulosť v ĽSNS Mariana Kotlebu a súdy ho tiež uznali vinným z hanobenia rasy, národa a presvedčenia pre jeho rasistické výroky na adresu Rómov v rozhlase. Tento čin ho dokonca stál miesto v parlamente, do ktorého sa však zakrátko vrátil.

"Rozhodne ma prítomnosť Milana Mazureka na pôde UMB neteší, extrémizmus nemá na akademickej pôde žiadny priestor. Študenti to celé určite nezorganizovali so zlým úmyslom, bude to pre nich poučením do budúcna, rovnako tak pre vedenie UMB a Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov takýmto situáciám v budúcnosti predchádzať," povedal bezprostredne po skončení štvrtkového programu z 20. marca pre médiá rektor univerzity Vladimír Hiadlovský.

Okrem toho sa univerzita dištancovala od politiky Mazureka aj na svojom webe, pričom zdôraznili, že kreovanie programu podujatia mali v rukách výhradne študenti.

Vzbúrili sa cez petíciu

"Táto udalosť, viedla k vážnemu porušeniu akademických hodnôt, vážne poškodzuje reputáciu našej univerzity, ako nezávislej inštitúcie, samotných jej študentov, ako aj celého akademického prostredia na Slovensku," napísali študenti v petícii. Tí však nesúhlasia so stanoviskom vedenia školy o tom, že by vedenie nemalo zodpovednosť za obsahovú náplň podujatia.

"Vedenie univerzity a fakulty nesie zodpovednosť za ochranu a podporu týchto hodnôt. Univerzita je povinná zabezpečiť prostredie, ktoré bude podporovať odborný a nezávislý akademický diskurz, bez politických manipulácií alebo zneužívania akademickej pôdy na osobné alebo politické ciele," vyhlasujú študenti s tým, že Milan Mazurek svojím prejavom zneužil dôveru organizátorov akcie, študentov a samotnej univerzity na propagáciu svojich politických postojov.

Podmienky, ktoré v petícii žiadajú sú nasledovné:

ospravedlnenie od Milana Mazureka ,

, zodpovednosť vedenia univerzity a fakulty,

zodpovednosť organizátorov.

"Sme presvedčení, že týmto krokom zabezpečíme, že naša alma mater bude naďalej symbolom rozumu a nezávislosti a všetci jej študenti a absolventi sa k nej budú hrdo hlásiť," uzavreli študujúci mladí ľudia pod hlavičkou Študenti za rešpekt.

Petícia mala v čase písania tohto článku (v pondelok 24. marca o 11:19 hodine, pozn. red.) 138 podpisov.