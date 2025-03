Zákon o odškodnení sterilizovaných osôb je takmer hotový, potvrdzuje ministerstvo spravodlivosti

Ministerstvo spravodlivosti (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Príprava návrhu zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom, pripravovaného Ministerstvom spravodlivosti (MS) SR, je vo finálnej fáze. V súčasnosti sa zapracovávajú vznesené pripomienky. Uviedla to Alexandra Szakálová z tlačového oddelenia MS SR.

Ako ďalej priblížila, návrh zákona bol prerokovaný s ministerstvom zdravotníctva a financií, rovnako aj so zástupcami Verejného ochrancu práv a Úradu splnomocnenca Slovenskej republiky pre rómske komunity. Szakálová ozrejmila, že pracovná skupina na vypracovanie návrhu zákona, ktorej vytvorenie ministerstvo v minulosti avizovalo, nakoniec zložená nebola. Zdôvodnila to tým, že jej vytvorením by sa zdržal proces vypracovania návrhu zákona.

„Návrh zákona už bol v minulosti predmetom rokovaní viacerých pracovných skupín zriadených na tento účel. Pripravovaný návrh zákona vychádza z doteraz vypracovaného návrhu a zohľadňuje niektoré pripomienky z minulosti a pri jeho vypracovávaní sme sa taktiež inšpirovali podobnou právnou úpravou vypracovanou v Českej republike,“ doplnila Szakálová.