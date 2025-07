Preplnené námestie v Pamplone! Oslavy sv. Firmína otvorili aktivisti: Behy s býkmi začnú v pondelok

(Zdroj: TASR/AP/Miguel Oses)

Takmer všetci, vrátane zahraničných turistov, prišli v tradičných bielych šatách s červenými šatkami. Sviatok sa ako zvyčajne začal na presné poludnie vystrelením svetlice "chupinazo" z balkóna mestskej radnice. Svetlicu tentokrát odpálila trojica propalestínskych aktivistov zo združenia Yala Nafarroa con Palestina (Spoločenstvo Navarra za Palestínu), ktoré jednoznačne zvíťazilo vo verejnom hlasovaní vypísanom na tento účel. Združenie obviňuje Izrael z páchania genocídy v Pásme Gazy a požaduje, aby Madrid so židovským štátom prerušil vzťahy, približuje DPA.

En Pamplona el chupinazo parece una asamblea de bildu.

En Tudela el chupinazo sigue siendo una fiesta de todos.

Hay esperanza para Navarra. 🇪🇸 pic.twitter.com/KhVeiBvojL — Alberto Zubeldía 🇪🇸 (@albertozubel) July 6, 2025

Na ceremónii sa je však povolené kričať len štandardnú frázu „Viva San Firmín!“, aktivisti tak na situáciu v Gaze odkazovali len oblečením - šatkou známou aj ako "arafatka" nazvanou podľa niekdajšieho palestínskeho vodcu Jásira Arafata a jeden z nich aj propalestínskym nápisom na tričku. Zhromaždený dav na námestí spieval, vykrikoval aj pil alkohol. Po vypustení svetlice, ktorým sa oslavy oficiálne začali, sa mnohí zúčastnení oblievali červeným či šumivým víno, uvádza AP.

Slávnosti v Pamplone

Slávnosti v Pamplone, ktorých počiatok sa datuje ešte do stredoveku, sa stali celosvetovo známymi vďaka románu Ernesta Hemingwaya Slnko aj vychádza z roku 1926. Aj vďaka nemu do Pamplony na tieto slávnosti každoročne zavítajú tisíce zahraničných turistov, a to aj napriek protestom aktivistov za práva zvierat. Súčasťou osláv, na ktorých sa tradične vypije množstvo vína, sú aj koncerty, či náboženské procesie.

Vrcholom dní je však ranný beh so šiestimi býkmi, ktorý sa začína o 8.00 ráno. Na zhruba trojminútovom behu úzkymi uličkami v centre mesta sa tradične zúčastňujú stovky ľudí. Trasa dlhá necelých 850 metrov vedie z ohrady do mestskej býčej arény, kde zvieratá večer zabijú pri býčích zápasoch.

Prvý beh sa koná deň po otvorení festivalu, čiže tentokrát v pondelok ráno. Každoročne sa pri takýchto behoch zrania desiatky ľudí, zranenia im zväčša spôsobia pády, výnimočnejšie ich býk pošliape či naberie na rohy. V minulosti však došlo aj k viacerým úmrtiam. Behy sledujú ľudia z okien i okolia jeho trasy a vysiela ho aj celoštátna televízia.

