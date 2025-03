MIMORIADNE Šokujúce podozrenie! Farmári sú v obrovskom strachu: Rizikový prevoz nakazených mrcín cez celé Slovensko

(Zdroj: Repro foto Facebook/madonan_farmpark, Repro foto Facebook/Michal Wiezik • Za zelenú Európu)

Slovenskí farmári prežívajú strach kvôli prevozu uhynutých zvierat po nákaze slintačky a krívačky. Na Slovensku máme iba jednu kafilériu a to v Mojšovej Lúčke v Žiline, ktorá aktuálne pracuje na plné obrátky. "Nie som ani odborník a nechcem byť ani konšpirátor, ale prečo, ak sa táto choroba šíri vzduchom od 3 do 30 km a viac, sa prevážajú infikované zvieratá cez pol republiky? Všetci farmári sa to pýtajú jeden druhého medzi sebou, veterinári z praxe to nechápu, všetci sa moc bojíme a nechápeme," pýtal sa majiteľ farmy Madonan, ktorá sídli v Kľačanoch.

Uviedol, že odkedy sa vyskytla nákaza v Maďarsku, neustále vykonávajú dezinfekciu na farme, čo stojí nemalé peniaze. Veria, že sa im to vyhne a že na Slovensku sú odborníci, ktorí majú nastavené správne kroky na vyriešenie situácie. "A dnes stretnem auto do kafilérie s dvoma kontajnermi naložené s mŕtvymi kravami z infikovaných oblastí, ktoré sa presúva do kafilérie," uviedol v pondelok šokovaný farmár a nerozumie tomu, že ak je to také nákazlivé, ako sa o tom hovorí, prečo sa to preváža stovky kilometrov a ohrozuje sa tak množstvo chovov po celom Slovensku.

Zvážanie uhynutého a usmrteného dobytka z nákazovej oblasti je podľa stanoviska kafilérie realizované v nepriepustných celonerezových kontajneroch. "Ešte na farme prebieha dezinfekcia, počas prepravy je vylúčené akékoľvek šírenie nákazy. Sem vozidlo príde v sprievode policajnej eskorty. Následne prejde znova dezinfekčným brodom, vykladá sa v príjmovej hale," priblížila konateľka Veterinárnej asanačnej spoločnosti (kafilérie) Alexandra Orčíková.

Šokujúce video prevozu

Eurposlanec Michal Wiezik však na sociálnej sieti zverejnil video, ktoré zobrazuje kontajner, ktorý preváža uhynuté nakazené zvieratá do kafilérie, no hermeticky neuzavretý. "Ako si predstavujem kontamináciu Slovenska kvôli preprave infikovaných kadaverov do 200 km vzdialenej kafilérie? Presne takto. Neuzavretým kontajnerom! Vírus slintačky a krívačky sa šíri aj vzduchom. Toto je trestuhodný diletantizmus, ohrozujúci chovy dobytka a voľne žijúce kopytníky od Dunajskej Stredy až po Žilinu," komentuje Wiezik.

Apeluje na kompetentné orgány, aby promptne zhodnotili riziko kontaminácie pri preprave utratených zvierat na veľkú vzdialenosť a zabezpečili funkčné alternatívy likvidácie kadaverov v mieste chovu. Tiež odporúča zvýšiť monitoring a prevenciu v chovoch nachádzajúcich sa v kontakte s doteraz realizovanými transportnými trasami. "Riziká sú obrovské a je neprípustné ich bagatelizovať," upozorňuje europoslanec.

O stanovisko k bezpečnosti prevozov uhynutých zvierat sme požiadali aj ministerstvo pôdohospodárstva.

KDH reaguje na rizikové prevozy zvierat

"Z medializovaných informácií sa javí, že prevoz nakazeného dobytka sa vykonáva cez pol krajiny v nedostatočne zabezpečených kamiónoch, ktoré majú otvory a nákaza sa tak môže šíriť po celom Slovensku. Toto nie je prípustné! Kompetentní na čele s premiérom tejto krajiny by mali mať na prvom mieste záujem farmárov, chovateľov a čo najnižšie hospodárske dopady tejto nezvládnutej krízy," uviedlo v stanovisku tlačové oddelenie KDH.

Ak sa preukáže, že boli porušené predpisy proti šíreniu nebezpečnej nákazy, KDH žiada o vyvodenie politickej, ako aj trestnoprávnej zodpovednosti. Nemôže sa podľa nich stávať, že kompetentní reagujú výrazne neskôr ako okolité štáty, podceňujú možné devastačné dôsledky nákazy slintačky a krívačky na celé Slovensko a nerešpektujú zásadné pravidlá ochrany šírenia nákazy.