Na pojednávaní s exministrom spravodlivosti Gáborom Gálom vypovedal Béla Bugár

Bugár však vylúčil, že by obžalovaný chodil na koaličné rady v dobe, keď sa riešili nominácie do SPF. Gábor Gál sa podľa Bugára začal zúčastňovať na koaličných radách, až keď sa stal ministrom spravodlivosti, teda od roku 2018 a riešila sa oblasť, ktorú mal na starosti. Bugár preto nevidel dôvod, prečo by Gábor Gál rokoval o záležitostiach, súvisiacich so SPF. Zároveň podľa neho na koaličnej rade nikdy neriešili konflikty, týkajúce sa SPF. Podľa Bugára nemal Gábor Gál žiadny vplyv na to, aké budú mať členovia strany Most-Híd posty. Uviedol to v súvislosti s nomináciou Boris Brunnera za námestníka generálneho riaditeľa SPF.

Rovnako ani bývalý minister životného prostredia a súčasný predseda Mostu-Híd László Sólymos nepotvrdil, že by Gábor Gál mohol riadiť Brunnera, keď bol námestníkom v SPF. Priznal tiež, že o činnosť v SPF sa nikdy nezaujímal, ani keď bola strana Most-Híd vo vláde. "Nezaznamenal som nezhody medzi Mostom-Híd a SNS, ktoré by sa týkali SPF," potvrdil. Podľa obžalovaného z oboch svedeckých výpovedí vyplýva, že nad námestníkom a riaditeľkou SPF nemohol mať personálnu ani riadiacu právomoc.

Úplatok vo výške 50-tisíc eur

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil Gábora Gála z prijímania úplatku v roku 2022. Podľa obžaloby mal v roku 2018 prijať úplatok vo výške 50.000 eur za to, že zabezpečí odblokovanie rozhodovacích procesov v Slovenskom pozemkovom fonde. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody vo výmere jedného až piatich rokov. Voči Ladislavovi K., ktorý bol v prípade spoluobžalovaný, bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu premlčania.