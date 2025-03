Analytik varuje! Výraznejšia epidémia slintačky a krívačky môže ovplyvniť ceny potravín

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Epidémia slintačky a krívačky môže nepriaznivo ovplyvniť slovenskú farmársku produkciu. Nakazené alebo ohrozené zvieratá musia byť bez odkladu utratené alebo zlikvidované, čo vedie k okamžitej strate produkcie na niektorých farmách. Skonštatoval to v pondelok analytik finančných trhov XTB Marek Nemky. Výraznejší vplyv na spotrebiteľské ceny by podľa neho malo až rozšírenie choroby do krajín, ktoré sa silnejšie podieľajú na európskej produkcii.