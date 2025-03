Dramatická zmena v cenách potravín: Dáta hovoria jasne! Čo nakupujeme drahšie a o koľko?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Situácia s potravinami sa na Slovensku začína dramatizovať, čoraz viac si pri nákupoch potravín siahame do vrecka. Vývoju cien potravín však nenahráva ani fakt, že v súčasnosti zúri na Slovensku a na slovensko-maďarskom pohraničí vysoko nákazlivé ochorenie dobytka. To, ako ovplyvní cenotvorbu mliečnych výrobkov a potravín, sa však dozvieme až o niekoľko týždňov. Napriek tomu medzimesačné porovnanie hovorí jasne - potraviny sú stále drahšie!

Aj keď nám politici sľubovali nižšie ceny, Slováci začínajú pri nákupoch potravín siahať čoraz hlbšie do vrecka. V porovnaní s januárom mnohé potraviny zdraželi, niektoré nepatrne, iné dramatickejšie. No naopak, niektoré na cene klesli. Drahšie sú syry, niektoré druhy zeleniny či údeniny.

Archívne VIDEO Richard Takáč o potravinároch

Richard Takáč o potravinároch (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Od 1. januára sa nám DPH za tovar a služby dvihla z 20 na 23 percent s výnimkou základných potravín, kníh a gastrosektoru a hotelierstva, kde platí 5-percentná daň. A práve ceny základných potravín tak mali po zavedení nižšej marže klesať. Dáta však hovoria niečo iné.

Napríklad, kilo ryže išlo medzimesačne hore o 5 centov, ryža vo varných vreckách o 10 centov. V porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku sú však ceny rovnaké. Zdraželi aj múky. Hladká "išla hore" o cent na 0,57 eura, polohrubá o 2 centy na 0,55 eura a hrubá o 3 centy na 0,53 eura. Nepotešia sa ani rodičia - zdraželi ako detské piškóty, a to o 36 centov na 5,92 eura za kilo, tak aj detská krupica o 5 centov za kilo na 1,34 eura.

(Zdroj: Reprofoto - Štatistický úrad)

Mierne zmeny sme pocítili aj v prípade pečiva. Obyčajný chlieb zdražel o 5 centov na 2,46 eura za kilo, dramatickejší nárast zaznamenal krehký chlieb. Obchodníci zaň pýtali o 1,2 eura viac, a to 10,14 eura za kilo. Naopak, obľúbená vianočka zlacnela o 14 centov na 5,22 eura za kilo. O 2 centy je lacnejšie aj lístkové cesto, to obchody predávali za 3,5 eura za kilo. Vaječné cestoviny zdraželi o 17 centov na necelé dve eurá za 500-gramové balenie.

Aj údeniny, mäso či mliečne produkty

V prípade čerstvého mäsa zaznamenali štatistici rozdielny vývoj, v závislosti od druhu mäsa. Zdraželo hovädzie predné mäso s kosťou o 35 centov na 8,71 eura za kilo, ale aj hovädzie mäso zadné bez kosti, a to o 16 centov na 10,92 eura za kilo. Zvyšné sledované druhy mäsa zlacneli. Najvýraznejší medzimesačný rozdiel je v prípade jahňacieho mäsa, to v januári obchodníci predávali za necelých 18 eur za kilo, vo februári to už bolo necelých 13 eur. Lacnejšie sú aj kuracie prsia, a to o 7 centov, kilo sa predávalo v priemere za 5,41 eura. Bravčové karé bez kosti je lacnejšie o takmer pol eura, kilo sa predávalo za 4,71 eura. Otázne je, čo s cenami hovädzieho, jahňacieho a bravčového mäsa urobí fakt, že na juhozápade Slovenska musia pre slintačku a krívačku zabiť tisícky zvierat v chovov.

O 41 centov je drahšia aj dusená šunka, kilo sa predávalo za 9,7 eura. O 2 centy je drahšie aj kilo párkov, tie sa predávali za necelých 7 eur. O 42 centov stúplo na cene aj kilo šunkovej salámy - v januári sme ho kupovali za 8,3 eura, ale aj jemná saláma - tá zdražela o 29 centov na 7,18 eura za kilo. O 70 centov klesla cena čabajskej klobásy, kilo sme kupovali za 9,02 eura, ale aj údené karé - kilo sme kupovali za 10,66 eura. V tomto prípade však treba uviesť, že potraviny kupujeme oveľa lacnejšie, ako minulý rok v rovnakom období. V prípade klobásy to sú necelé 2 eurá a v prípade údeného karé až takmer 3 eurá.

(Zdroj: Reprofoto - Štatistický úrad)

Mrazené ryby klesli na cene medzimesačne o necelé 2 eurá na 10,54 eura za kilo. Rybie filé naopak zdraželo o 55 centov na 9,78 eura, sardinky o 14 centov na 1,5 eura za 125-gramové balenie. Čo sa týka ceny mliek, tie zaznamenali len zanedbateľné rozdiely. O 5 centov klesla cena bryndze, 125-gramové balenie stálo 1,56 eura, o 57 centov klesla cena ovčieho syru - na 19,43 eura za kilo. O necelých 30 centov stúpla cena plesňového syra na 11,19 eura za kilo, o 8 centov oštiepok na 2,35 eura za 200 gramov, o 21 centov syr eidam, kilo stál 8,91 eura. V priemere o 10 centov stúpli aj ceny kyslomliečnych výrobkov a smotanových nátierok. 250-gramové balenie masla si držalo cenu, no napríklad 10 vajíčok zlacnelo na 2,55 eura, teda o 24 centov. V prípade olejov spotrebitelia pocítili nárast cien olivového oleja, 500 mililitrov je drahších o 24 centov, a to na 7,31 eura.

(Zdroj: Reprofoto - Štatistický úrad)

A čo ovocie aj zelenina?

Kým niektoré ovocie či zelenina zlacneli, iné zdraželi, dokonca aj výrazne. Napríklad, hrozno je lacnejšie, kilo sa predávalo za 4,69 eura, teda o takmer pol eur menej ako minulý mesiac. O necelých 20 centov klesla aj cena mandarínok, kilo sa predávalo za 1,7 eura. O 1,7 eura lacnejšie boli marhule, kilo sa predávalo za 4,11 eura. Lacnejšie boli aj hrušky či petržlen. Naopak, zvyšná zelenina a ovocie boli drahšie. Banány zdraželi o 13 centov na 1,46 eura za kilo, ale aj citróny na 2,28 eura za kilo. Broskyne zdraželi o euro na necelých 6 eur za kilo, nektarínky ešte výraznejšie, o 1,4 eura na 6 eur za kilo.

(Zdroj: Reprofoto - Štatistický úrad)

V priemere o 5 centov stúpla aj cena karotky, petržlenu a zeleru. O necelé euro zdražel cesnak, vo februári sa predával za 6,46 eura za kilo. O necelých 60 centov zdražela aj uhorka, kilo stálo 3,26 eura. O 1,41 eura stúpla cena sójového mäsa, na 9,41 eura. O necelého pol eura je drahší aj med, kilo sa predávalo za 5,61 eura. O 20 centov stúpli ceny káv - ako instantných, tak aj mletých. Na záver - o takmer euro zdražel aj sirup, liter sa vo februári predával 4,23 eura. Medziročne stúpla cena o 1,5 eura z dôvodu novozavedenej dani z cukru.

(Zdroj: Reprofoto - Štatistický úrad)

(Zdroj: Reprofoto - Štatistický úrad)