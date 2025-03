Prezident predpokladá, že schôdzu sa v utorok podarí otvoriť

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini si myslí, že najbližšia schôdza Národnej rady (NR) SR bude skúškou toho, či sa podarilo zastabilizovať väčšinu v parlamente. Zatiaľ to podľa neho vyzerá tak, že schôdzu sa podarí otvoriť. Vyplýva to z jeho pondelkového vyjadrenia pre médiá vo Zvolene.

"Utorňajšia (25. 3.) schôdza bude veľkou skúškou vládnej koalície, či sa všetkými tými dohodami a preskupeniami na ministerských postoch podarilo predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD) stabilizovať väčšinu v slovenskom parlamente a či sa vládna koalícia v plnej sile vráti k napĺňaniu programového vyhlásenia vlády a k riešeniu skutočných problémov ľudí," poznamenal.

Prezident si myslí, že nezhody v koalícii obťažovali verejnosť dlho. To, či dohody pomohli k zisku stability, ukážu podľa neho aj personálne voľby, ktoré sú na programe schôdze. Myslí si však, že poslancom sa v utorok schôdzu podarí otvoriť. Avizoval, že to bude pozorne sledovať. "Nateraz predseda vlády má väčšinu, respektíve v parlamente dnes neexistuje skupina 76 poslancov, ktorá by bola schopná vysloviť tejto vláde nedôveru," dodala hlava štátu.

Poslanci NR SR by sa v utorok mali zísť na riadnej schôdzi. Okrem vládnych a poslaneckých návrhov ich čakajú aj personálne voľby, výročné správy či návrhy uznesení. Poslanci by mali voliť aj predsedu parlamentu.