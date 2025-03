Hnutie Slovensko vyzvalo opozíciu podporiť zmrazovanie platov poslancov aj prezidenta

Július Jakab (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Hnutie Slovensko navrhuje, aby sa v tomto roku „zmrazili“ platy poslancov Národnej rady (NR) SR aj ich asistentov a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie. Zmrazenie navrhujú aj pri plate prezidenta SR. Poslanci hnutia Slovensko na štvrtkovej tlačovej konferencii pripomenuli, že parlament nezasadal vyše troch mesiacov, a preto by sa nemal poslancom zvyšovať plat. Do NR SR podali novelu, podľa ktorej by mal poslancom ostať plat vo výške určenej v roku 2024.