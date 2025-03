Holandsko je pre Slovensko významným obchodným a investičným partnerom: Patrí medzi piatich najväčších investorov

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Blanár pripomenul, že na Slovensku v súčasnosti pôsobí asi 50 významných holandských firiem, ktoré investovali za ostatné obdobie viac ako deväť miliárd eur. „Momentálne prebiehajú ďalšie investície na východe, ktoré len potvrdzujú to, že Holandsko má Slovensko zaradené ako krajinu pre dobré investovanie a som veľmi rád, že sme to potvrdili. Zároveň sme vyjadrili presvedčenie, že tento trend budeme spoločne podporovať,“ konštatoval minister. Dôležitý je podľa neho aj vzájomný obchod, ktorého objem sa blíži k štyrom miliardám eur. „Myslím si, že je tu ešte stále priestor, aj prostredníctvom týchto investícií, aby sa zvyšoval. Samozrejme, nosným obchodným artiklom pre Slovenskú republiku sú automobily a nie je tomu inak ani s Holandskom,“ uviedol Blanár.

Oblastí, v ktorých sa môže rozvíjať vzájomná spolupráca, je podľa neho viacero. Ide napríklad o zelené technológie, kde je v rámci obehovej ekonomiky Holandsko výrazne popredu. „Rovnako vidím priestor aj na spoluprácu v rámci jadrovej energetiky, kde je Slovenská republika svojím spôsobom lídrom a Holandsko sa opäť chce postaviť na nohy z hľadiska jadrovej energetiky,“ priblížil minister. Obidve krajiny môžu spolupracovať aj v obrannom priemysle. V tejto oblasti plánuje Holandsko výrazne investovať a Slovensko má čo ponúknuť, zdôraznil.

Diskusia o bezpečnosti EÚ a obnove Ukrajiny

S holandským partnerom Blanár diskutoval aj o výzvach, ktorým čelí EÚ v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. „Zhodli sme sa spoločne, že je potrebné podporovať maximálne úsilie novej americkej administratívy a prezidenta Donalda Trumpa o prímerie a potom mierové rokovania. A že je potrebné, aby aj Európska únia bola prítomná, pretože je významným partnerom v tomto procese, prijala množstvo sankcií voči Ruskej federácii, a preto bude dôležité, aby aj EÚ k tomuto prispela,“ vyhlásil Blanár. Veľký priestor na spoločnú spoluprácu vidí pri obnove Ukrajiny. V tejto súvislosti ponúkol Holandsku do budúcnosti logistické možnosti SR pre vstup na ukrajinské teritórium.

Témou rokovania bolo aj posilňovanie bezpečnosti EÚ po tom, ako nová americká administratíva dala najavo, že Únia má prevziať väčšiu časť zodpovednosti za svoju bezpečnosť na seba. „Rozoberali sme novú aktivitu, posilňovanie zbrojárskeho priemyslu z úrovne Európskej komisie, ktorú predstavila jej predsedníčka Ursula von der Leyenová. Rovnako sme sa bavili aj o spoločnej bezpečnostnej politike EÚ a zhodli sme sa, že je práve čas na to, aby sa aj EÚ viac emancipovala od Spojených štátov a začala sa starať a investovať do svojej obrany omnoho viac ako doposiaľ. Ale samozrejme, aj v súčinnosti s NATO,“ doplnil Blanár s tým, že je potrebné udržiavať aj dobré partnerské vzťahy so Spojenými štátmi americkými.